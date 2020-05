Tereza z Francúzska: KORONAVÍRUS zmenil Paríž na nepoznanie, všetci sa boja druhej vlny epidémie

PARÍŽ – Francúzi sa boja druhej vlny nákazy a na úplný návrat do normálneho života si ešte budú musieť počkať. Priamo z Paríža to uviedla Tereza, rodáčka z Česka, ktorá tam žije i pracuje. Francúzsko je jedna z európskych krajín, ktorá je najviac zasiahnutá novým koronavírusom.

Nedostatok testov i ochranných pomôcok

Češka Tereza Nováková žije a pracuje v Paríži. Pre Lidovky.cz opísala, aká tam je situácia a atmosféra. Epidémia koronavírusu mala v celom Francúzsku veľmi vážny priebeh. V krajine je registrovaných vyše 177-tisíc potvrdených prípadov a viac než 26-tisíc úmrtí na ochorenie covid-19. Z koronavírusu sa tam už zotavilo cez 56-tisíc ľudí. Tu žena podotýka, že vo Francúzsku sú testovaní len rizikoví pacienti vo vážnom stave, a to z dôvodu nedostatku testov.

Problém je aj s ochrannými pomôckami. „Profesionálne ochranné pomôcky sú štátom rezervované len pre zdravotnícky personál. A ako v celej Európe, aj vo Francúzsku ich bol hlavne na začiatku epidémie nedostatok,“ povedala Nováková s tým, že keďže nosenie rúšok vo Francúzsku nie je povinné, Francúzi nedostatok ochranných pomôcok veľmi neriešia.

„Je to ale veľký problém pre všetkých pracovníkov v nezdravotníckych profesiách, sú to napríklad predavači, doručovatelia, vodiči a ďalší. Počiatočný nedostatok materiálu sa ale postupne zmiernil a dnes sa mi zdá, že už sú základné pomôcky relatívne dobre dostupné,“ dodala.

Prísne reštrikcie sa postupne uvoľňujú

Celoštátna karanténa a zákaz vychádzania platí vo Francúzsku od 17. marca. Platia však aj výnimky. Tie sa vzťahujú na cestu do práce, návštevu lekára či starostlivosť o blízkych, nákup, tiež krátku prechádzku, nie však ďalej než kilometer od miesta bydliska. „Počiatočné nepochopenie vážnosti situácie a nedisciplinovanosť mnohých viedli vládu k postupnému sprísňovaniu opatrení. Na každé vyjdenie z domova sme doteraz museli mať potvrdenie od zamestnávateľa alebo čestné prehlásenie, v ktorom musel byť uvedený jeden z povolených dôvodov cesty von,“ spomína Češka a hovorí, že vo Francúzsku boli za porušenie predpisov stanovené vysoké pokuty.

Od 11. mája sa ale tieto prísne opatrenia postupne uvoľňujú. Ruší sa zákaz vychádzania i povinné formuláre, rozširuje sa aj povolená vzdialenosť na cestovanie až do 100 km od miesta bydliska.

Najväčšími ohniskami epidémie sú severozápadné Francúzsko a parížsky región, ktoré sú v červenej zóne s najprísnejšími pravidlami. Francúzsko je totiž rozdelené na zóny podľa stavu epidémie.

„Zavádzajú sa nové opatrenia, predovšetkým povinné nosenie rúšok v MHD. Vláda žiada všetkých, ktorí môžu, aby aj naďalej pracovali z domu, aby nedošlo k preťaženiu MHD a aby sme obmedzili riziko druhej vlny epidémie, ktorej sa všetci obávajú,“ uviedla Nováková.

Aj vo Francúzsku sa prejavuje veľká miera solidarity. Podľa Češky tam mnohé firmy preorientovali svoju výrobu, aby prispeli k zvládnutiu epidémie, umelci usporiadavajú rôzne spontánne či benefičné akcie, zamestnanci reštaurácií zas varia pre zdravotníkov a záchranné zbory. V krajine je aj mnoho anonymných dobrovoľníkov, ktorí nosia seniorom nákupy, starajú sa o ľudí bez domova či inak pomáhajú tým, ktorí potrebujú s niečím pomôcť.

Epidémia má aj svetlé stránky

Paríž sa ako každá metropola zasiahnutá epidémiou premenila k nepoznaniu. „Prázdne ulice, nijaká premávka, zatvorené obchody a pamiatky... Centrum mesta spočiatku vyzeralo ako mesto duchov, až z toho behal mráz po chrbte. Má to ale aj svetlé stránky. Parížania oceňujú pokoj a čistejšie ovzdušie. Ukazovatele hluku a znečistenia potvrdzujú, že 80-percentný pokles dopravy a zníženie všetkých aktivít sa veľmi pozitívne prejavuje na životnom prostredí,“ poznamenala Nováková.

Panika už pominula

Mnoho ľudí žijúcich vo Francúzsku spočiatku bralo koronavírus na ľahkú váhu. „Nebezpečenstvo si vôbec nepripúšťali. Keď sa ich to osobne netýka alebo nemajú nikoho v najbližšom okolí, kto je v tzv. prvej línii, tak je pre viacerých ťažké vedome obmedziť svoje pohodlie a svoje zvyčajné aktivity a správať sa zodpovedne. Ako sa ale zhoršovala situácia v Taliansku, s ktorým Francúzsko susedí, a postupne aj tu, tak nastala vlna paniky a strachu,“ opisuje Češka.

„V posledných týždňoch sa ale počiatočná ťaživá atmosféra začala dosť uvoľňovať. Je to pochopiteľné: epidémia ustupuje, sme zatvorení doma už dva mesiace, je krásne jarné počasie, všetci sa tešia von. Na návrat do normálneho života si ale vo Francúzsku ešte budeme musieť počkať. Reštaurácie a kultúrne zariadenia ostávajú zatvorené, všetky veľké akcie ako festivaly a veľtrhy sú zrušené až do septembra,“ dodala.

Nováková na otázku, ako prežíva situáciu, priznala, že keď česká vláda oznámila, že uzavrie hranice, chvíľu váhala, či sa vráti domov. „Ale nakoniec som sa rozhodla zostať v Paríži. Mám tu prácu, ale predovšetkým som sa bála, aby som cestou cez polku Európy ešte domov nepriviezla aj koronavírus a neohrozila tým tých, za ktorými by som v kríze utekala a ktorí sú mi najvzácnejší. Samozrejme, že s o seba všetci bojíme a je nám smutno, takže teraz si viac voláme.“