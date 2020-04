KORONAVÍRUS Infikovaná Češka opísala psychické peklo: Výčitky, strach i závisť!

Žena, ktorej príbeh zverejnil Blesk.cz, si želela ostať v anonymite. Ako sama priznala, spätne nechápe svoj posmech tým, ktorí v obchodoch v panike vykupovali múku, a vyčíta si každé stisnutie tlačidla vo výťahu či vchodovej kľučky.

Na ženin prípad ako prvá upozornila riaditeľka Modrej linky, ktorá sa zaoberá psychologickou pomocou, Hana Regnerová. „Jedna mladá žena nám dovolila použiť jej skúsenosť a zverejniť ju, praje si však ostať v anonymite. Je každopádne dobré vedieť, čo človeka napadá a čo môže prežívať, keď má reálnu skúsenosť s COVID-19,“ uviedla Regnerová.

Príznaky mala len mierne

Češka sa infikovala začiatkom marca počas stretnutia s priateľmi a rodinou. Vtedy sa len odporúčalo dôkladne si umývať ruky. „Dosiaľ nemám tušenie, kde, alebo od koho sa vírus vzal. Že som pozitívna, som sa dozvedela o tri týždne neskôr – na testoch som bola po tom, čo sa nákaza začala prejavovať u ostatných. Príznaky som mala len mierne: bolesť hlavy a upchaté dutiny, teda také, ktoré sa pri koronavíruse nikde neuvádzajú a kvôli ktorým človeku nenapadne volať lekárovi,“ opísala.

Testovanie bolo horšie, než očakávala

Samotné testovanie na COVID-19 podľa nej trvalo len chvíľku, no nič príjemné to nebolo. „Namiesto jemného a zdvorilého steru z nosa alebo úst, ktorý som čakala, tyčinku zaviedli až hlboko do koreňa nosa. Úplne ma teda neteší predstava, že testovaná budem ešte minimálne dvakrát. Koniec karantény nastane v okamihu, keď budem mať dva po sebe vykonané testy negatívne s odstupom aspoň dvoch dní,“ povedala.

Rodina v karanténe a oľutovanie prvotného postoja

So ženou sú v karanténe aj rodičia, lebo rodina žije v spoločnej domácnosti. Keďže Češka nemá vážnejšie príznaky, môže pracovať z domu, rovnako aj jeden z jej rodičov.

„Spomínam si, ako som sa smiala ľuďom, ktorí vykupovali múku a robili si zásoby. A teraz na nás zvoní vodič z pekárne, ktorý nám pred domom na trávniku nechá pláty vajec a tucty pečiva. A hádajte, čo nám došlo – múka. Našťastie, máme okolo seba kamarátov, ktorí nám nosia nákupy, keď potrebujeme, takže po praktickej stránke nám nič nechýba,“ skonštatovala pacientka.

Češka sa tiež teší, že ľudia z okolia sú nápomocní. „Bývame v menšom meste, kde som, pokiaľ viem, oficiálne nakazená zatiaľ len ja a jeden manželský pár. To so sebou nesie neustále telefonáty a reakcie okolia, ktoré sú veľmi rôzne. Musím ale povedať, že väčšina ľudí sa k nám zatiaľ správala veľmi dobre, ponúkala pomoc a podporila nás,“ priznala infikovaná.

S myšlienkami je to horšie

Dievčinu trápia výčitky. „Vyčítate si každé stisnutie tlačidla vo výťahu, alebo kľučky – nemohla som tu niekoho nakaziť, keď som ešte nevedela, že som pozitívna? Máme tu predsa seniorov aj chorých susedov. Nemohla som to zavliecť k prarodičom, ktorým som posielala ušité rúška, i keď boli vyvarené?“ premýšľa žena.

Tá veľmi ťažko niesla aj čakanie na výsledky testov jedného známeho. „Potenciálne som ho mohla nakaziť, navyše, neskôr som sa dozvedela, že trpí vážnym ochorením a jeho stav sa týždeň od nášho stretnutia zhoršil. Našťastie, jeho testy vyšli negatívne.“

Češka tiež priznala, že v karanténe ju sužovali aj pocity závisti a následné výčitky. „Dívate sa na Instagram, kde ľudia zdieľajú fotky jarných dní na slniečku, a vy si v priebehu prechádzky po dvojmetrovom balkóne prajete, aby celý apríl veľmi veľa pršalo. Keď nepôjdem von ja, tak nikto! Potom si to vyčítate – také povrchné premýšľanie v takej ťažkej dobe,“ dodala.