KORONAVÍRUS Stolovali ste už v skleníku? Holandská reštaurácia prišla s vynikajúcim nápadom!

AMSTERDAM - Holandská reštaurácia prišla kvôli pandémii ochorenia COVID-19 s nápadom, ako elegantne obslúžiť hostí a pritom dodržať všetky pravidlá bezpečnosti proti šíreniu vírusu. Láka totiž návštevníkov k posedeniu v malých sklenených domčekoch s výhľadom na more.

Každý z vonkajších stolov je teraz uzavretý do akéhosi miniatúrneho skleníka a čašníci sa k nim približujú len s rukavicami a tvárovými štítmi, napísala agentúra Reuters. Reštaurácia ETEN, ktorá sa nachádza v amsterdamskom centre Mediamatic, zatiaľ intímne skleníkové večere testovala len na známych a príbuzných zamestnancov. Od konca mája si ale stôl môže rezervovať každý.

"Učíme sa teraz, ako vykonávať čistenie a upratovanie, ako zlepšiť obsluhu a ako elegantne pozbierať použitý riad, aby hostia mali pocit, že je o nich dobre postarané," hovorí prevádzkovateľ podniku Willem Velthoven. Už teraz sa čašníci snažia minimalizovať fyzický kontakt so zákazníkmi tak, že taniere s jedlom do skleníka doručujú na dlhých doskách, aby dovnútra vôbec nemuseli vstupovať.

Zdroj: CNN

"Je to naozaj útulné, veľmi pekné a jedlo je skvelé," hodnotila testovaciu večeru Janita Vermeulenová, ktorú reštaurácia pozvala spoločne s jej spolubývajúcou. Reštaurácie v Holandsku sú kvôli epidémii zatvorené minimálne do 19. mája, môžu ale ponúkať jedlo so sebou. Profesijná asociácia KNH varovala, že aj keď budú môcť podniky otvoriť s obmedzenou kapacitou, bude mnohé z nich kvôli reštrikciám a novým hygienickým pravidlám čakať reálne riziko bankrotu.