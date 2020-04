KORONAVÍRUS Na výletnej lodi Costa Atlantica v Japonsku potvrdili už 91 prípadov nákazy

Úrady dosiaľ otestovali približne polovicu z 623-člennej posádky. Do konca týždňa by sa testom mali podrobiť všetci na palube. Členovia posádky s negatívnym výsledkom testu sa budú môcť vrátiť do svojich krajín. "Chceme to mať za sebou čo najskôr," uviedol v piatok jeden z predstaviteľov prefektúry Nagasaki.

Výletná loď Costa Atlantica priplávala do Nagasaki v januári, aby tam prešla niekoľkými opravami. Prevádzkovateľ lode uplynulý víkend kontaktoval úrady z dôvodu podozrenia na prítomnosť koronavírusu na palube. V pondelok testy odhalili štyroch nakazených, v stredu ich bolo už 34 a vo štvrtok 48.

Úrady v Nagasaki zaviedli na lodi karanténu a zakázali členom posádky pohyb mimo paluby s výnimkou prípadu, keď by potrebovali lekársku starostlivosť. Napriek tomu niekoľko členov z lode odišlo bez vedomia úradu.

V Nagasaki sú aj ďalšie dve výletné lode rovnakého prevádzkovateľa - Costa Serena a Costa Neoromantica, ktoré však žiadne prípady nákazy nehlásia. Japonsko už má skúsenosť s koronavírusom na výletnej lodi Diamond Princess, ktorá 20. januára vyplávala z japonského prístavu Jokohama a po svojom návrate začiatkom februára sa viac ako dva týždne nachádzala v karanténe. Na palube potvrdili celkovo 705 prípadov nákazy koronavírusom a 13 úmrtí.