KORONAVÍRUS Vedci začnú testovať vakcínu na ľuďoch: Kedy by sa mohla dostať na trh?

Zrodila sa nádej na zastavenie koronavírusu. Poprední britskí experti uviedli, že na budúci týždeň sa môže začať skúšobná vakcinácia proti koronavírusu na ľuďoch.

Vedci na Oxfordskej univerzite sú presvedčení, že po týchto overovacích pokusoch môžu do jesene získať vakcínu na zatiaľ neliečiteľnú chorobu, ktorá sa rozšírila po celom svete a nakazila milióny pacientov. Testy s pokusnou vakcínou na rôznych zvieratách sa ukázali ako sľubné, ďalším krokom je teraz použitie na ľuďoch, aby sa dokázalo, že je to bezpečné.

510 dobrovoľne infikovaných

Oxfordský tím je jedným zo stoviek svetových vedeckých formácií zameraných na vývoj vakcíny proti COVID-19, ktorý by podľa odborníkov mal trvať 18 mesiacov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa v súčasnosti vyvíja viac ako 70 typov vakcín.

Tri rôzne skupiny vedcov – jedna v Číne a dve v USA – už začali skúšky na ľuďoch. Oxfordský vakcinačný program už prijal 510 dobrovoľníkov vo veku od 18 do 55 rokov, aby sa zúčastnili na prvej skúške. Dostanú buď vakcínu ChAdOx1 nCoV-19, ktorá bola vyvinutá v Oxforde, alebo kontrolnú injekciu na porovnanie. Profesor Adrian Hill, ktorý bude viesť výskum, povedal: „Budeme uskutočňovať pokusy na ľuďoch. Vakcínu sme testovali na niekoľkých rôznych druhoch zvierat. Pri posudzovaní vakcíny, ktorú vyvíjame, sme zvolili pomerne opatrný, ale rýchly prístup.“

Vakcína pochádza od šimpanzov, ktorým bola podaná injekcia koronavírusu, aby sa u nich vytvorili protilátky. Tie sa môžu použiť na posilnenie imunitného systému ľudí. Očakáva sa, že vakcína vyvinutá Jennerovým inštitútom a klinickými tímami skupiny Oxford Vaccine Group bude pripravená v septembri.

Veľmi ambiciózny projekt V rozhovore pre BBC World Service profesor Hill vysvetlil, že sa snaží získať peniaze na zvýšenie výroby vakcíny: „Sme univerzita, máme veľmi malé výrobné zariadenie, ktoré dokáže vyrobiť len desiatky dávok. To, samozrejme, nie je dosť na zásobenie celého sveta. Pracujeme s výrobnými organizáciami a platíme im, aby začali proces teraz. V priebehu júla, augusta, septembra, ak to pôjde dobre, by sme mali mať očkovaciu látku, ktorá sa má začať používať podľa odporúčaní na núdzové použitie.

Je to iný schvaľovací proces ako komerčná dodávka, ktorá často trvá omnoho viac rokov. Nemá zmysel vyrábať vakcínu, ktorej nemôžete vyrobiť neobmedzené množstvo dávok a za obrovskú investíciu ich vyrobiť napríklad len 100-tisíc dávok. Potrebujete technológiu, ktorá vám umožní vyrobiť nie milióny, ale ideálne miliardy dávok za rok.“ Oxfordský tím minulý týždeň vyjadril nádej, že vakcína bude pripravená na jeseň, a sú na „80 percent“ presvedčení, že to zaberie. Sarah Gilbert, profesorka vakcinológie pripustila, že tento časový rámec je „veľmi ambiciózny“ a mnohé faktory môžu zabrániť dosiahnuť tento cieľ.

Koľko času vlastne ľudstvo má?

Farmaceutický priemysel dúfa, že sa skráti čas potrebný na uvedenie očkovacej látky na trh, čo je zvyčajne asi 10 až 15 rokov, a že vakcína bude dostupná už na budúci rok. Predstavitelia verejného zdravotníctva však tvrdia, že definitívne potvrdenie účinnosti akejkoľvek potenciálnej vakcíny bude trvať ešte rok až 18 mesiacov, a to aj napriek začatiu pokusov na ľuďoch. Hlavný britský vedecký poradca minulý mesiac uviedol, že bude trvať najmenej do roku 2021, kým bude vakcína pripravená. Vedúci vedci požadujú, aby boli zdraví dobrovoľníci úmyselne infikovaní koronavírusom, aby sa tak preteky s časom urýchlili.

Lieky a vakcíny sa zvyknú testovať v troch etapách, kým sa schvália na použitie u ľudí. Prvá fáza je overovanie bezpečnosti. Štúdie druhej fázy už zahŕňajú viac ľudí a vedci vypočítajú správne dávkovanie. Testujú tiež vakcínu spolu s placebom. Poslednou fázou testovania je skutočné očkovanie. Zahŕňa stovky, niekedy tisíce ľudí na viacerých miestach po dlhú dobu. Traja vedci vrátane harvardského profesora Marca Lipsitcha minulý mesiac navrhli obísť fázu tri, aby sa proces urýchlil. Zavedenie všetkých fáz naraz do kontrolovanej štúdie má potenciál skrátiť čakaciu dobu na účinnú vakcínu, argumentovali. Po dokončení štúdie môže farmaceutická spoločnosť požiadať vládu o povolenie na uvedenie lieku na trh.

WHO vydalo zoznam skupín pracujúcich na vakcíne WHO vydalo zoznam skupín vedcov, ktoré na celom svete pracujú na uvedení vakcíny. Pekinský biotechnologický inštitút v spolupráci s hongkonským CanSino Bio je na čele zoznamu so svojou vakcínou s názvom Ad5-nCoV. Spoločnosť CanSino Bio pri kótovaní na burze cenných papierov v Hongkongu uviedla, že plánuje „čoskoro“ prejsť na skúšky druhej fázy s kandidátmi na vakcínu v Číne.

V Číne sa už začalo testovať. Zdroj: Twitter/Qingqing_Chen

Z farmaceutických spoločností USA získala Moderna so sídlom v Massachusetts regulačné povolenie na prechod na pokusy s ľuďmi minulý mesiac. Štyridsaťpäť účastníkov v Seattli dostalo v marci experimentálnu injekciu, vyvinutú v Národných inštitútoch zdravia (NIH) na testovanie jej bezpečnosti. Neexistuje žiadna šanca, že by sa účastníci mohli z týchto injekcií nakaziť, pretože neobsahujú samotný vírus.

Proti osýpkam, mumpsu a rubeole – aj proti koronavírusu? Moderna zvolila inú cestu k tradičným očkovacím technikám. Normálne sa do tela aplikuje slabšia forma infekcie – napríklad vakcína MMR (osýpky, mumps a rubeola).

Transportná RNA stimuluje imunitný systém, aby vytvoril podobné bielkoviny ako vražedný vírus, proti ktorému môže potom bojovať. Inovio Pharmaceuticals so sídlom v Pensylvánii minulý týždeň začal svoje skúšky na ľuďoch so 40 zdravými dobrovoľníkmi vo Philadelphii a Missouri. Inovio si vybral DNA vakcínu vyrobenú s pomocou časti vírusového genetického kódu obsiahnutej vnútri syntetickej DNA.

Ďalších 67 vakcín, ktoré vyvinuli vedci z celého sveta vrátane tímov z Veľkej Británie, sa tiež začalo používať na pokusoch na ľuďoch. Všetkých však tlačí čas, celkový počet úmrtí na COVID-19 totiž za uplynulý víkend prekročil 100-tisíc.