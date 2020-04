KORONAVÍRUS Trump sa vyhráža zastavením platieb pre WHO, podľa neho je naklonená Číne

Trump zároveň obvinil WHO z nadŕžania Číne, kde úrady zrušili dva a pol mesiaca trvajúci zákaz cestovania v meste Wu-chan, odkiaľ sa do sveta rozšírila pandémia koronavírusu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP. Kým USA zaznamenali za posledných 24 hodín rekordných takmer 2000 úmrtí, Čína prvýkrát nehlásila nijaké nové úmrtia, a to od vypuknutia nákazy koncom vlaňajška v stredočínskom meste Wu-chan.

Mnohí varujú, že to horšie ešte len príde, a počet úmrtí na koronavírus skutočne pribúda. Vo svete mu celkovo podľahlo vyše 82.000 ľudí a nakazilo sa ním vyše 1,4 milióna osôb. Trump povedal vo Washingtone novinárom, že zadrží platby do fondu WHO, orgánu OSN, ktorého sú USA najväčším prispievateľom. Trump obvinil WHO, že je "veľmi naklonená Číne".

"Vyhlásili ho zle," uviedol Trump k varovaniu WHO, aby Čína zakázala cestovanie. "Mali ho vyhlásiť o niekoľko mesiacov skôr," dodal. Trump nespresnil, akú sumu peňazí nezaplatí, a o niekoľko minút už povedal, že "ukončenie platieb ešte len zváži". Čína čelí kritike za spôsob, akým riešila prvý výskyt nákazy, a Trump aj ďalší lídri vyjadrili pochybnosti nad presnosťou čínskych údajov o prípadoch infekcie a úmrtiach.

Samotného Trumpa však tiež kritizovali za počiatočné podcenenie epidémie vírusu, ktorý prirovnal k obyčajnej chrípke - až neskôr pripustil, že ide o celoštátny núdzový stav. Na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom zomrelo vyše 12.800 Američanov a Spojené štáty s takmer 400.000 nakazenými majú najviac týchto prípadov na svete, ako ukazujú údaje prestížnej americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa. K utorkovému večeru podľahlo v USA koronavírusu za 24 hodín rekordných 1939 ľudí.