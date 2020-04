Okuliare a rúško sú počas pandémie pekelná kombinácia: Infekčnou bombou je však podľa odborníkov čosi iné!

BRATISLAVA - V čase, keď svet straší koronavírus, sa Slováci chránia rúškami. Mnohí však veľmi rýchlo zistili, že ak majú na tvári takúto ochranu, okuliare im vedia poriadne znepríjemniť život. Nosenie oboch vecí naraz je nepraktické, okuliare sa rosia, vzhľadom na hygienu však nepripadá do úvahy ich naprávanie rukami, ktorými sa dotýkate iných vecí. Český Štátny zdravotný ústav verejnosti napriek všetkým nevýhodám radí, aby okuliare v tomto období nevymieňali za kontaktné šošovky.

Zdravotný ústav upozornil, že okuliare by ste v tomto období nemali nikomu požičiavať a mali by ste ich pravidelne čistiť. "Dioptrické a slnečné okuliare umývajte čo najčastejšie vodou s bežným detergentom a osušte ich, urobte to vždy po návrate domov," poradili odborníci zo spomínaného ústavu. Informoval o tom český Blesk.

Zdroj: Getty Images

Prednosta siete očných kliník Gemini Pavel Stodůlka navyše uviedol, že nosenie okuliarov môže poslúžiť ako ľahká ochranná pomôcka. "Oči pred vírusovými kvapôčkami môžu čiastočne ochrániť dioptrické alebo slnečné okuliare. Avšak pri starostlivosti o potenciálne nakazeného človeka ochrana nie je stopercentná, je nutné použiť ochranný štít, ochranné okuliare alebo aspoň improvizovane potápačské. Tie je treba udržovať v čistote a dezinfikovať," vysvetlil.

Nosíte kontaktné šošovky? Zbystrite pozornosť

Rozhodne by ste v tomto období nemali pred okuliarmi uprednostniť kontaktné šošovky, ktoré zvyšujú riziko infekcie už len tým, že ich nositelia majú potrebu častejšie si siahať na oči. Ak ich musíte používať, je potrebné extrémne dbať na ich čistotu a životnosť. Ideálne je, ak siahnete po jednodňových šošovkách.

Zdroj: Getty Images

Pred manipuláciou so šošovkami si ruky poriadne umyte mydlom, minimálne po dobu 20 sekúnd. Dajte si pozor aj na čistotu puzdra, v ktorom ich skladujete.

Infekčná bomba

Infekčnou bombou je však podľa odborníkov čosi iné. Česká oftalmologická spoločnosť upozornila, že mimoriadny pozor by ste si mali dať na slzy, respektíve na slzenie očí. "Pri slzení sa nedotýkajte očí, slzy utrite na tvári. K sušeniu používajte jednorazové vreckovky, ktoré po použití vyhoďte a potom si umyte alebo vydezinfikujte ruky," popísal lekár.

Či ale slzy môžu prenášať COVID-19, nie je potvrdené. Štúdia Národnej univerzitnej nemocnice v Singapure publikovaná v časopise Opthamology uplynulý týždeň uvádza, že tento spôsob šírenia koronavírusu je málo pravdepodobný.

Zdroj: gettyimages.com

Blesk však upozorňuje, že nákaza môže približne v jednom až troch percentách prípadov spôsobiť vírusový zápal spojiviek. A ten sa radí u mnohých ľudí k prvým príznakom ochorenia. Žiaden pacient, ktorý ním trpel, sa ale spomínanej štúdie nezúčastnil.

Podľa českého denníka teda nič nepokazíte tým, že budete opatrní. Pavel Stodůlka ale upozornil, že panikárenie pre zápal spojiviek nie je na mieste. Automaticky to neznamená, že má človek koronavírus. V týchto dňoch totiž naplno útočia alergie.