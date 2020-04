KORONAVÍRUS Matovič v mimoriadnej relácii otočil, nehovorí o blackoute: Oznámil však zlú správu pre rodičov

Matovič sa v úvode relácie na Markíze vyjadril k tomu, čo myslel pod blackoutom. „Je mi ľúto, že v tejto ťažkej dobe rozprávajú o tom, že vypneme žiarovku a zavrieme sa vo svojich domoch,“ povedal v úvode Matovič. Zopakoval situáciu z čínskeho Wu-chanu, kde podľa jeho slov dramaticky obmedzili pohyb a sprísnili hygienické kritéria a malo to výsledky.

Deti do škôl na sto percent nepôjdu

Igor Matovič hovoril aj o školskom prostredí, pričom podľa neho sa detí do škôl nedostanú do konca júna „na sto percent“. Z úst ministra školstva Branislava Gröhlinga pritom zaznelo, že by si návrat do škôl vedel predstaviť ešte v spomínanom júni. „Je pravda, že tie malinké deti najmenej riskujú, že by mohli na vírus zomrieť, ale mnohé deti to dostanú. Ony to donesú rodičom,“ povedal Matovič. „Ak nesprísnime pravidlá, tak nám do polky júla tu budú ľudia zomierať v nemocniciach,“ povedal predseda vlády. Matovič nepredpokladá, že by bolo nutné opakovať ročník, no nechá to na odborníkov.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Nie blackout, ale sprísnenie

Premiér už však vymenil slovník a hovorí o sprísnení, nie o blackoute či spomalení. Koaličný partner Richard Sulík hovorí o masívnych škodách v prípade, že by sa k takému kroku pristúpilo. „Mrzí ma, že ľudia sa tejto problematike venujú len z rýchlika a spochybňujú rozhodnutie, pred ktorým reálne stojíme,“ uviedol v relácii premiér Matovič.

V prípade ekonomických škôd si Matovič nemyslí, že by to zasiahlo Slovensko. „Museli by sa sprísniť hygienické kontroly na hraniciach,“ povedal Matovič, ktorý pokračoval s tým, že nehovorí o „vypnutí všetkého“. „On si niečo praskne do médií a zhodí zo stola názor ľudí, ktorí majú dramaticky viac informácií, ako má on,“ reagoval na ministra hospodárstva Matovič. „Jeho vyjadrenie považujem za mimoriadne nezodpovedné. Nech si tie životy zoberie on na svedomie. Môžu tu zomierať starí ľudia, ja si to na svedomie nezoberiem,“ povedal premiér.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Zákaz vychádzania počas Veľkej noci

Premiér pripúšťa, že pri ďalšom sprísnení a pri blížiacich sa sviatkoch by bol v hre aj zákaz vychádzania. „Ja som aj za zákaz vychádzania, resp. nevyhnutných krokov počas Veľkej noci,“ prízvukoval Matovič.

„Všetko je to postavené na čestnom prehlásení,“ uviedol premiér pri téme pomoci malým živnostníkom. „Ľudia potrebujú veľmi rýchlu pomoc. Následne sa to v daňových priznaniach ukáže, či ten prepad bol alebo nebol,“ vyhlásil postup Matovič. Ten zároveň nepripúšťa český model „helikoptérových peňazí“, ktorý by prišli každému a hneď. „Keby sme mali vládu, ktorá nám nechala plnú špajzu, tak môžeme peniaze rozhadzovať každému,“ tvrdí premiér a otočil tému na požičiavanie peňazí z Európskej centrálnej banky.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Pomoc s hypotékami či pomoc od EÚ

Predseda vlády hovorí, že tzv. kurzarbeit u nás už platí, no v menšom. „Je to balík miliardy eur mesačne, obrovské peniaze,“ potvrdil historickú finančnú injekciu z európskej komisie. Menším zamestnávateľom bude môcť vláda teda pomôcť až po uvoľnení finančného stropu po súhlase európskej komisie, ktoré by podľa Matoviča malo prísť dnes. Okrem toho chce dnes na tlačovej konferencii prezentovať aj to, na čom sa s bankovými sektormi vláda dohodla. Vydýchnuť si budú pravdepodobne môcť platitelia hypoték a iných úverov. Rovnako sa pracuje s odkladom platenia odvodov na marec a apríl, možno aj na ďalšie mesiace.