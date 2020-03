KORONAVÍRUS Nemecká armáda privezie z Talianska pacientov nakazených novým koronavírusom

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BERLÍN - Nemecká armáda privezie z Talianska do Nemecka šesť pacientov s ochorením COVID-19, aby sa tam mohli liečiť. Lietadlo nemeckých vzdušných síl v sobotu ráno pristálo v Bergame na severe Talianska, ktorý je najhoršie postihnutou oblasťou novým koronavírusom v krajine. Lietadlo priletí do Kolína nad Rýnom, odkiaľ pacientov prevezú do rôznych nemocníc v regióne.