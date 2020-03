KORONAVÍRUS Česko poslalo do Talianska 110-tisíc rúšok

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

PRAHA - Na cestu do Talianska sa v pondelok vydal autobus so 110.000 rúškami, ktoré sú darom za ochranné pomôcky zhabané minulý týždeň v sklade v Lovosiciach. Autobusom do svojej vlasti cestuje aj 41 talianskych občanov, ktorých na spiatočnej ceste nahradia Česi vracajúci sa z Talianska. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz.