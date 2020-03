KORONAVÍRUS Varovný odkaz nakazenej Tary: VIDEO Nemôžem dýchať, netuším, aký je deň!

Tara Jane je mladá, aktivna nefajčiarka, no ochorenie sa u nej aj napriek tomu skomplikovalo a ona skončila v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tara sa rozhodla natočiť video pre svojich kolegov, v ktorom na ľudí apeluje, aby dodržiavali opatrenia a nezvyšovali riziko infekcie.

"Ak si ktokoľvek myslí, že môže hazardovať so svojím zdravím, pozrite sa na mňa. Som na JIS-ke. Nemôžem dýchať bez tohto. Do žily mám zavedenú kanylu, tu je ďalšia a katéter. Teraz mi už je lepšie ako predtým. Ani poriadne neviem, aký je deň, stratila som prehľad," hovorí 39-ročná žena. Tara sa rozhodla upozorniť aj fajčiarov, aby prestali so svojím zlozvykom.

"Pľúca budete potrebvať. Ak ešte stále fajčíte, odložte cigarety. Neriskujte. Myslím to vážne. Pretože, ak to bude skutočne zlé, skončíte tu. Ďakujem vám za všetky láskyplné pozdravy, naozaj si to vážim. A moje telo bojuje," hovorí Tara s tým, že už niekoľko dní nevidela svojho manžela, ani deti. "Ešte raz vám pripomínam, nehazardujte," dodáva mladá žena.