Obeť koronavírusu varuje: Mladí, dávajte na seba pozor, infekcia nezabíja iba seniorov!

GLENDORA – Príbeh usmievavého mladého muža Jeffreyho Ghazariana by mal byť vážnym varovaním pre bezstarostných mladých ľudí. Koronavírus nie je ľahké ochorenie, s ktorým sa možno ťahať za prsty.

Ako uvádza britský denník The Sun, Jeffrey Ghazarian ako 34-ročný mladý muž už vo svojom živote zvládol mnoho ťažkostí. V detstve mával časté bronchitídy a mal aj nábeh na astmu. Potom sa mu stav zlepšil a dlhé roky nepoužíval inhalátor. V roku 2016 prekonal rakovinu semenníkov. Agresívna liečba však znížila jeho imunitu, preto sa jeho telo nedokázalo infekciám dostatočne brániť.

Na koronavírus ochorel počas cesty do Orlanda na Floride, kde navštívil Disney World a Universal Studios. Ghazarian mal 13. marca pozitívny test na koronavírus a v nasledujúci deň bol prijatý do nemocnice. Jeho stav sa však napriek mladému veku a dobrej kondícii zhoršoval. Napokon ho museli napojiť na pľúcnu ventiláciu a podali mu aj antivirotický liek na chrípku, ktorý v niektorých prípadoch zaberá aj pri koronavíruse, no Jeffrey chorobe podľahol. Zomrel vo štvrtok v nemocnici v Pasadene po týždni strávenom na umelej pľúcnej ventilácii. Zdroj: FB/J.G.

„Miloval život. Na tvári mal vždy úsmev,“ povedala jeho priateľka Elizabeth Greggová. „Nič ho nezastavilo. Prekonal toľko prekážok. Bol to bezstarostný mladík, a to sa mu asi vypomstilo.“

Zdroj: FB/J.G. ​

Priatelia 34-ročného muža z južnej Kalifornie, obete nákazy koronavírusom naliehavo alarmujú mladých, aby nepodceňovali pandémiu, ktorá má už celosvetový počet obetí 11-tisíc. Smútia za dobrým človekom. Smrť Jeffreyho Ghazariana z Glendory, má byť podľa nich skutočnou výstrahou pre tých, ktorí si myslia, že koronavírus postihuje iba seniorov.