Mladík kašľal policajtovi do tváre: Tvrdil, že je nakazený, podcenili muži zákona situáciu?

PARDUBICE – Koronovírusová infekcia naháňa strach azda každému z nás, a preto minimalizujeme kontakt s okolitým svetom. V nezávideniahodnej situácii sa ale ocitol český policajt, ktorému napľul do tváre mladík. Ten bol pod vplyvom alkoholu a hovoril, že má koronavírus.

Podľa mužov zákona šlo o 21-ročného muža. Mladík odmietol zaplatiť za objednanú jazdu taxíkom, vodič preto privolal strážnikov. „Nechcel nám povedať svoju totožnosť. Keď sme ho viedli k autu, začal strážnikovi zblízka kašľať do tváre,“ opísal incident hovorca mestskej polície Jiří Sejkora s tým, že muž navyše tvrdil, že má koronavírus. „Vzápätí tak došlo na donucovacie prostriedky a k prevozu na záchytku. Tam muž nadýchal 1,72 promile,“ doložil hovorca.

Taxikár uviedol, že aj na neho bol nespratník drzý. Po vytriezvení sa mladý muž priznal, že o koronavíruse klamal a že nijakú nákazu nemá. Nepodcenili ale strážnici situáciu, keď na prvotnú zmienku o infekcii nereagovali? „V tú chvíľu inak reagovať nešlo. Mladík najskôr kolegovi začal prskať do tváre a túto ‚krásnu‘ informáciu mu oznámil až neskôr. Strážnik síce prežil bezsennú noc, ale ráno po vytriezvení páchateľ povedal, že mu nič nie je, že chcel hliadku len nazlostiť. O podcenenie situácie určite nešlo, v tú chvíľu tomu nešlo zabrániť,“ objasnil Sejkora a dodal, že v prípade, ak by sa nákaza skutočne potvrdila, okamžite by nasledovalo vyšetrenie.

Server iDNES.cz, ktorý o prípade informoval, uviedol, že mestská polícia v Pardubiciach v nadväznosti na tento incident už prijala opatrenie – strážnici nosia ochranné okuliare. „Bolo to aj kvôli tomu, že sa vírus prenáša aj cez očnú sliznicu a zrovna toto je vec, ktorá sa hliadkam na ulici stáva. Podceniť nič nechceme, musíme sa chrániť, pretože je nás málo,“ uzavrel hovorca polície.