KORONAVÍRUS Inkubačná doba koronavírusu je 5,1 dňa, karanténa 14 dní je teda účinná

Zdroj: TASR/CDC via AP, File

NEW YORK - Priemerná inkubačná doba, pokiaľ sa prejavia možné príznaky ochorenia vyvolávaného novým koronavírusom, trvá 5,1 dňa. Znamená to, že zavádzané 14-dňové karanténne opatrenia sú rozumné, píše sa v najnovšej štúdii vedcov Bloombergovej školy verejného zdravia (JHSPH), ktorá bola zverejnená v pondelok v periodiku Annals of Internal Medicine.