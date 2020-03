Mobily odhalili desivú pravdu! V čase vypuknutia koronavírusu v Taliansku tam boli tisícky Slovákov: Presné číslo je desivé

Taliansko sa stalo ohniskom nákazy nového koronavírusu v Európe. Ako vo štvrtok povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo, v druhej polovici februára sa v krajine nachádzalo niekoľko tisíc Slovákov. „Mali sme možnosť vidieť anonymné dáta od telefonických operátorov, podľa ktorých od 17. februára bolo v Taliansku asi 8000 Bratislavčanov. Ak k tomu prirátame deti, tak hovoríme o rádovo podstatne vyššom čísle,“ uviedol Vallo na brífingu pred novinármi.

Matúš Vallo Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Viete, že na situáciu s novým koronavírusom sme sa pripravovali už dlhšie a ešte v rámci prípravy sme prijali množstvo opatrení. Prešli sme z fázy prípravy do fázy spomaľovania šírenia vírusu. Musíme byť pripravení na to, že počet nakazených bude v najbližších dňoch rásť aj na Slovensku a v Bratislave. Na istý čas to bude znamenať výrazné zmeny v našom životnom štýle,“ podotkol primátor.

Mimoriadna situácia kvôli koronavírusu

Hlavné mesto prijíma ďalšie opatrenia, aby sa spomalilo šírenie nového typu koronavírusu.

Riaditeľ magistrátu bude členom ústredného krízového štábu

V mestských autobusoch a trolejbusoch je priestor vpredu oddelený páskami a oznamom, obmedzil sa tak nástup a výstup prednými dverami

Dopravný podnik začal pri nástupe do služby merať teplotu vodičom MHD, okrem toho naďalej pokračuje v každodennej dezinfekcii vozidiel

Od pondelka sa plánuje spustiť prázdninový režim, keďže sa očakáva ďalší pokles cestujúcich v MHD

Vedenie hlavného mesta vyčlenilo v rozpočte 750-tisíc eur na nákup potrebného materiálu za účelom spomaľovania šírenia vírusu (nákup rúšok, hygienických potrieb alebo aj stanov na izolovanie rizikových skupín obyvateľov)

Slováci sú nepoučiteľní!

Po tom, čo sa na Slovensku potvrdili prvé prípady koronavírusu, padli odporúčania, aby ľudia ostali doma. Dnešná snímka z Jasnej však ukazuje, ako Slováci ignorujú preventívne opatrenia.