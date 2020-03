Štatistiky hovoria jasne: Taliansko má vysoký počet úmrtí na koronavírus, doktor prezradil dôvod

Celosvetovo sa novým koronavírusom nakazilo viac než 114-tisíc ľudí, pričom zhruba 4-tisíc pacientov vírusu podľahlo a takmer 65-tisíc ľudí sa uzdravilo.

Po pevninskej Číne má Taliansko najvyšší počet infikovaných osôb chorobou zvanou COVID-19 (koronavírus). V dovolenkovom raji Slovákov sa nakazilo vyše 8,5-tisíca ľudí, z ktorých skonalo vyše 630. V porovnaní s Čínou, s epicentrom nákazy, má Taliansko vysoký počet úmrtí.

Taliansko, krajina starých ľudí

Ako skonštatoval taliansky doktor Massimo Galli, ich krajina má najvyšší podiel ľudí starších ako 65 rokov v Európe. „Taliansko je krajina starých ľudí,“ povedal pre denník The Guardian. „Domnievam sa, že by to mohlo vysvetľovať, prečo u nás jestvujú závažnejšie prípady koronavírusu,“ dodal.

#coronavirus: seguire le dinamiche per la programmazione sanitaria:

- i pazienti ospedalizzati sono in continua crescita

- 650 ricoverati in terapia intensiva#StateACasa per ridurre i contagi a persone fragili che necessitano di ricovero ospedaliero#iostoacasa #COVID19italia pic.twitter.com/B1Y8KWf2HU — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) March 9, 2020

Doktor súčasne podotkol, že ľudia v dôchodkovom veku žijú najmä na severe krajiny, kde sa epidémia rozmohla. „Hovoríme o veľmi starých pacientoch. Až 60 % z nich má viac než 80 rokov,“ vyčíslil lekár. „Máme ale nižšiu úmrtnosť v porovnaní s čínskymi dátami pre rovnakú vekovú kategóriu,“ zhrnul Silvio Brusaferro z talianskeho zdravotného inštitútu. Čínske štatistiky totiž rátajú pri vekovej skupine 80+ s úmrtnosťou až 14,8 percenta.

Vírusu v Taliansku podľahujú viac muži. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tvorí drsnejšie pohlavie 51 percent prípadov všetkých infikovaných. Zo štúdie vykonanej v čínskom Wu-chane vyplýva, že až 58 percent nakazených bolo mužov.

Seniori by nemali vychádzať z domu

Ľudia vo veku viac ako 70 rokov dostali odporúčanie nevychádzať z domu, v Lombardii dokonca od veku 65 rokov. Tamojšia vláda a zdravotné inštitúcie odporučili dôchodcom nad 75 rokov, aby zostali doma a obmedzili sociálny kontakt na aspoň jeden mesiac. Rovnakú radu dostali aj ľudia nad 65 rokov, ktorí majú zdravotné problémy.

Väčšina nakazených ľudí v Taliansku má mierny priebeh ochorenia, asi tretina sa lieči v domácej karanténe.