Dostával vyhrážky smrťou: Kneset súhlasí s posilnením ochrany pre Ganca

Tieto vyhrážky sa podľa agentúry AP objavili po zverejnení konečných neoficiálnych výsledkov pondelkových predčasných volieb do izraelského Knesetu, na ktorých základe úradujúci prezident a predseda strany Jednota (Likud) Benjamin Netanjahu nemá zatiaľ dostatok hlasov, aby mal v Knesete nadpolovičnú väčšinu potrebnú na vytvorenie vlády.Ganc zverejnil, že v sobotu večer, keď sa chystal prehovoriť na verejnom zhromaždení, sa naňho pokúsil zaútočiť neznámy muž. Informoval tiež, že Netanjahuovi prívrženci sa mu vyhrážajú i na internete.

Autor jedného z príspevkov napríklad požadoval, aby bol Ganc zavraždený rovnako ako bývalý premiér Jicchak Rabin, ktorý prišiel o život v roku 1995 pri atentáte spáchanom židovským ultranacionalistom. Ďalší diskutér zverejnil karikatúry Ganca a jeho straníckych kolegov s arabskými šatkami na hlavách. Podobné obrázky sa objavili aj krátko pred atentátom na Rabina. Ganc sa vo svojom príhovore vyslovil za odstavenie Netanjahua od moci a vyzval ho, aby - skôr ako bude neskoro - prestal so svojou spoločnosť rozdeľujúcou rétorikou.

Ganc vyhlásil, že Netanjahuovi nedovolí v Izraeli "zasiať strach a poštvať ľudí proti sebe." "Nedovolím, aby si rozpútal prvú občiansku vojnu v dejinách Izraela výmenou za to, že unikneš súdnemu procesu," zdôraznil a vyhlásil, že Netanjahuov "režim pošliapal všetky normy." Netanjahu sa podľa AP "zúfalo" snaží udržať v premiérskej funkcii, pretože uvedenie jeho novej vlády do úradu by mu poskytlo dôležitú politickú podporu a prípadne aj umožnilo vyviaznuť z preňho "ošemetného" súdneho konania. Úradujúci premiér v ňom čelí obvineniam z korupcie, podvodu, porušenia dôvery a prijímania úplatkov. Súdny proces s Netanjahuom sa začne na budúci týždeň.