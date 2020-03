Likud po voľbách v Izraeli rokuje s dezertérmi zo strán mimo pravicového tábora

JERUZALEM - Izraelská pravicová strana Jednota (Likud) chce vytvoriť väčšinovú koalíciu do "niekoľkých dní". Pre televíziu Kešet 12 to v utorok vyhlásil hovorca strany Jonatan Urich. Dodal, že zámerom Likudu je získať na svoju stranu "prebehlíkov" mimo pravicového bloku. Spresnil, že vyjednávači Likudu už nadviazali kontakt so "štyrmi či šiestimi" potenciálnymi podporovateľmi novej koalície.

Zo sčítania 90 percent hlasov odovzdaných v pondelok v predčasných voľbách do izraelského parlamentu vyplýva, že strana Likud a jej pravicoví spojenci majú v 120-člennom Knesete 59 mandátov, čo je o dva menej ako požadovaná väčšina. V súvislosti s prebehlíkmi sa najviac hovorí o poslankyni Orly Levyovej Abekasisovej, ktorá v ľavicovej koalícii vedie frakciu Most (Gešer). Pravicovú vládu by údajne mohla podporiť výmenou za post v nej.

Špekulácie o tom vyvolala samotná Levyová Abekasisová, keď v pondelok krátko po uzavretí volebných miestností vo svojom tvíte napísala, že "dúfa, že sa zajtra zobudí do novej éry". O niekoľko hodín neskôr toto svoje vyhlásenie z Twitteru odstránila. Stalo sa tak po otázkach novinárov, či je výroky signalizujú jej otvorenosť voči vstupu do pravicovej koalície. Hovorkyňa strany Most však v utorok vyhlásila, že "sa nič nezmenilo a pokračujeme na našej ceste".

Benjamin Netanjahu Zdroj: SITA/AP Photo/Sebastian Scheiner

Izraelská tlač za možných prebehlíkov označila aj niektorých poslancov centristickej koalície Modrá a biela (Kachol lavan), ktorá bola najväčším súperom strany Likud vedenej premiérom Benjaminom Netanjahuom. V tejto súvislosti sa spomínali mená Cvi Hauser a Joaz Hendel, ktorí v minulosti pôsobili ako Netanjahuovi poradcovia. Obaja politici to však popreli. Hauser podľa denníka The Times of Israel vyhlásil, že Modrá a biela je koalíciou troch strán, ktoré sa spojili, aby boli alternatívou k Likudu a "budeme to robiť aj naďalej".

Lieberman nechce ďalšie predčasné voľby

Predseda krajne pravicovej sekulárnej strany Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdor Lieberman vyzval v utorok urobiť všetko pre to, aby sa v Izraeli nekonali už štvrté predčasné parlamentné voľby. Lieberman to vyhlásil to v situácii, keď čiastkové výsledky sčítania hlasov odovzdaných vo voľbách do Knesetu naznačujú, že jeho strana bude so svojimi siedmimi poslancami opäť jazýčkom na váhach pri vytváraní koalície.

"Ako sme sľúbili voličom, urobíme všetko pre to, aby sme zabránili štvrtým voľbám," povedal Lieberman novinárom pred svojím domom v židovskej osade Nokdim. Spresnil, že strana Izrael, náš domov sa zíde ešte tento týždeň, aby rozhodla o svojom postoji "podľa toho, čo je najlepšie pre Izrael a podľa našich sľubov voličom." Lieberman súčasne obvinil strany podporujúce úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahu, že nebudujú pravicový, "ale ultraortodoxno-mesiášsky blok".

Avigdor Lieberman Zdroj: SITA/AP Photo/Sebastian Scheiner

Prisľúbil, že jeho strana nepôjde so vlády so stranou Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua, ak by v nej boli aj ultraortodoxné strany. "Nevzdialime sa ani o milimeter od toho, čo sme sľúbili našim voličom," uviedol Lieberman. Po voľbách v júni minulého roka sa Lieberman odmietol pripojiť k vláde vedenej Netanjahuom pre nezhody o zákone týkajúcom sa povolávania ultraortodoxných židov do armády.

Po nasledujúcich voľbách v septembri zasa Lieberman uviedol, že sa pripojí len k spoločnej koalícii vytvorenej stranou Likud a centristického bloku Modrá a biela (Kachol lavan). Týmto subjektom sa však napokon spoločnú vládu nepodarilo vytvoriť. Minulý piatok zasa Lieberman vyhlásil, že nebude podporovať žiadneho kandidáta na predsedu vlády, pokiaľ nesplní jeho základné požiadavku, že nová vláda bude liberálna a sionistická.

Mimovládna organizácia žiada súd o rozhodnutie vo veci Netanjahua

Izraelská mimovládna organizácia v utorok požiadala najvyšší súd, aby rozhodol, či by premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi malo byť povolené zostaviť vládu v čase, keď čelí obžalobe z korupcie. Informovala o tom agentúra DPA. Hnutie za kvalitnú vládu v Izraeli (MQG) je presvedčené, že Netanjahu, ktorý čelí obžalobe v troch rôznych kauzách, nemôže byť poverený zostavením vlády. Obrátilo sa preto na izraelský najvyšší súd, aby celú záležitosť posúdil.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sebastian Scheiner

Podľa právneho poradcu MQG Tomera Naora Netanjahu nebude môcť ani prakticky vykonávať premiérsku funkciu. "Bude na súde 2-3 dni každý týždeň," povedal Naor. Okrem toho sa ako súdený šéf vlády dostane do konfliktu záujmov.

Netanjahua vlani v novembri izraelský generálny prokurátor obžaloval z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva v troch rôznych kauzách. Premiér poprel akékoľvek pochybenie a obvinenia proti svojej osobe označil za "pokus o prevrat". Začiatkom januára však Netanjahu požiadal parlament, aby mu udelil imunitu. Súdny proces s ním sa začne 17. marca v Jeruzaleme.