Hystéria okolo koronavírusu je omnoho nebezpečnejšia než sám vírus, tvrdí popredný český neurológ

„Koronavírus nemožno podceniť. K dnešnému dňu zabil už niekoľko tisíc ľudí a bude ich viac. Ale minulý rok zomrelo len v USA 38-tisíc ľudí na obyčajnú chrípku,“ vyhlasuje popredný český neurológ Martin Jan Stránský, primár na Yalskej univerzite a zakladateľ polikliniky na Národní třídě v Prahe . „V Európe sa vytvorila skutočná hystéria, ktorá je i podľa nadnárodných zdravotníckych organizácií omnoho nebezpečnejšia než samotný vírus.“ Podľa neurológa to ukazuje, ako funguje celá spoločnosť a ľudský mozog. „Vo vzdialenej krajine sa stane niečo malé a všetci si hneď myslíme, že zomrieme. Svet je v stave nadbytku informácií, ktoré sú prevažne dezinformáciami. A médiá k tomu prispievajú. Aj New York Times včera písal, že počet mŕtvych následkom koronavírusu stúpol o rekordný počet počas jedného dňa. Išlo pritom o 200 ľudí, ktorí pre isté infekčné choroby umierajú každú hodinu! A nepíše sa o tom. Pôsobí to paniku,“ konštatoval v českej televíznej relácii Blízke stretnutia s moderátorkou Terezou Kostkovou.

Podľa Martina Jana Stránského hrozí ľudstvu omnoho väčšmi globálne otepľovanie a nedostatok vody. Ale to nikoho nezaujíma. Zdroj: SITA Pri vypuknutí koronavírusu funguje fakt, že ľudské predstavy sú vždy silnejšie než realita, hovorí neurológ. "Ak si predstavujeme, že nás zožerie lev, je to silnejšie ako predstava, že by nás nezožral. Pozitívne názory sa totiž tvoria v čelnom laloku, ktorý je relatívne mladý – u človeka vznikol len pred dvestotisíc rokmi, kým ostatné časti mozgu, kde vznikajú hrozivé predstavy, sú o niekoľko miliónov rokov staršie, takže mladšie pozitívne názory prebijú."