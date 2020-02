Ajatolláh Chameneí: Irán musí zosilnieť, aby odvrátil nepriateľskú hrozbu

TEHERÁN - Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v sobotu vyhlásil, že jeho krajina - islamská republika - musí byť dostatočne silná na to, aby dokázala odvrátiť "nepriateľské hrozby" a zabrániť vojne. Píše o tom agentúra AFP.

"Musíme sa stať silnými, aby nebola vojna, zosilnieť natoľko, aby už nepriateľskej hrozby jednoducho nebolo," povedal Chameneí na stretnutí predstaviteľov veliteľstva a hlavného štábu vzdušných síl iránskej armády, vysielanom štátnou televíziou.

"My nechceme ohrozovať nikoho... (naše vzdušné sily) sú tu na to, aby odvrátili hrozby a zaistili bezpečnosť krajiny," dodal duchovný. Irán sa po útoku amerického dronu v Iraku, pri ktorom bol 3. januára usmrtený významný iránsky generál Kásim Solejmání, dostal na pokraj vojny so Spojenými štátmi.

Päť dní po útoku na Solejmáního zaútočila islamská republika balistickými raketami na dve základne v Iraku, na ktorých sú umiestnené aj americké jednotky. Pri útokoch nikto nezahynul, niekoľko desiatok Američanov však utrpelo zranenia. Krátko nato, 8. januára, zostrelila iránska armáda chvíľu po štarte z teheránskeho letiska ukrajinské dopravné lietadlo. Nehodu nikto neprežil. Irán zo začiatku vinu odmietal a zodpovednosť za zostrelenie lietadla priznal až o niekoľko dní.