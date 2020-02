Palestínsky prezident Abbás oznámil prerušenie všetkých vzťahov s Izraelom a USA

Abbás na mimoriadnom summite Ligy arabských štátov (LAŠ) v egyptskej metropole Káhira v dlhom prejave odsúdil plán Bieleho domu na ukončenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Abbás povedal, že mierový plán predstavený americkým prezidentom Donaldom Trumpom v utorok 28. januára je "porušením dohôd o samospráve" Palestínčanov, ktoré v Osle v roku 1993 uzatvoril Izrael a samotní Palestínčania. Tieto dohody boli začiatkom mierového procesu, ktorý mal rešpektovať "právo palestínskeho ľudu na sebaurčenie".

Americký plán zaručuje Palestínčanom obmedzenú samosprávu v častiach okupovaného západného brehu Jordánu (Predjordánska), pričom povoľuje Izraelu anektovať všetky tamojšie židovské osady a ponechať si takmer celý východný Jeruzalem. Palestínčania si pritom nárokujú na východný Jeruzalem ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu.

Abbás na summite arabských ministrov zahraničných vecí, zvolanom na žiadosť Palestínčanov, v Káhire vyhlásil, že už Izraelu aj Spojeným štátom oznámil, že "s nimi nebudú pestovať žiadne vzťahy, ani bezpečnostné". Trumpov mierový plán podľa Palestínčanov výrazne nadržiava Izraelu.

Abbás takisto uviedol, že odmieta telefonicky diskutovať s Donaldom Trumpom a neodpovedá ani na jeho odkazy. "Viem totiž, že by to zneužil a začal by tvrdiť, že to s nami konzultoval," vysvetlil Abbás. "Nikdy takéto riešenie neprijmem," zdôraznil Abbás a dodal, že Jeruzalem nikdy nepredá, teda nevymení ho za žiadne investície.