Palestínsky prezident s ostrým odkazom Trumpovi: Svet by mal mierový plán odmietnuť

Mahmúd Abbás.

Zdroj: TASR/AP Photo/Seth Wenig

NEW YORK - Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v utorok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) povedal, že svet by mal odmietnuť mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ. Abbás návrh dohody, ktorá by podľa jeho slov obmedzila suverenitu Palestínčanov, nazval "švajčiarskym syrom", informovala agentúra AFP.