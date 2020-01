Zázrak?! Lietadlo sa zrútilo do mora, nikomu sa nič nestalo... VIDEO Dramatického incidentu

Zdroj: Repro foto FB/Queensland Police Service

BRISBANE - Zázrak? Dramatický incident sa odohral na austrálskom Veľkom piesočnom ostrove (Fraser Island) a to len niekoľko metrov od obľúbenej pláže. Lietadlo sa zrútilo do mora, no pilotovi ani spolucestujúcemu sa nič nestalo. Informovali o tom ABC News, pričom policajné kamery zachytili dramatický moment pádu lietadla.