VIDEO Ďalšia nájomná vražda? Bulharsko obvinilo troch Rusov pre prípad podobný Skripalovi

Bulharská generálna prokuratúra oficiálne obvinila troch Rusov z otravy podnikateľa Emiliana Gebreva, jeho syna a riaditeľa jeho firmy. Úrady v balkánskom štáte spolupracujú so Spojeným kráľovstvom a FBI na prípade otravy Emiliana Gebreva, šéfa firmy obchodujúcej so zbraňami a strelivom Emco OOD. Prípad sa podobal útoku na agenta Skripala a jeho dcéru v meste Salisbury v roku 2018.

Prokurátori vydali európske zatykače a požiadali o medzinárodné pátranie po troch nemenovaných ruských občanoch. Údajní útočníci použili v roku 2015 na otrávenie Gebreva, jeho syna a zamestnanca spoločnosti látku podobnú fosforu, informovala vo štvrtok prokuratúra, no podľa neoficiálnych zdrojov sa na mieste našli aj zvyšky novičoku.. Zdroj: Twitter/Joel Harding Bulharsko, ktoré má podľa amerického denníka Bloomberg tradične silné kultúrne a hospodárske väzby so svojím spojencom za studenej vojny Ruskom, sa nepripojilo k väčšine štátov Európskej únie pri vyhostení ruských diplomatov, ktoré nasledovalo po otrávení Skripala vo Veľkej Británii. Vláda potom uviedla, že potrebuje viac dôkazov o účasti Ruska.

BREAKING! Bulgaria's prosecutor made available videos of unidentified person walking purposely in the underground garage where Bulgarian entrepreneur Gebrev's car was parked on the day he fell into a coma. We previously published that on that day a GRU team of 3 was in town. pic.twitter.com/MZxQCIrQ2I