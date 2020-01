Di Maio sa stretol s ministrami: Na večer plánuje dôležité oznámenie

Luigi Di Maio

Zdroj: YouTube

RÍM - Taliansky minister vnútra a šéf koaličného Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio v stredu absolvoval v Ríme netradičné stretnutie s ďalšími ministrami talianskej vlády, ktorého obsah zostáva opradený tajomstvom. Na večer plánuje Di Maio zásadné vyhlásenie. Zatiaľ sa nevie, o čo by malo ísť, podľa viacerých talianskych médií však chce šéf talianskej diplomacie oznámiť odchod z čela Hnutia piatich hviezd. To by bola ďalšia rana pre toto politické zoskupenie, ktoré bolo ešte pred dvoma rokmi najsilnejšou stranou v Taliansku, no jeho popularita odvtedy kontinuálne klesá.