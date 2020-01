FOTO Vynaliezavý študent má na krku komisiu: Z internátnej izby si urobil wellness

KRAKOV - Kto povedal, že život študentov je len o nudných prednáškach a usilovnom štúdiu? Hlavná vec je mať čas a miesto na oddych – aj v internáte. Jeden zo študentov Univerzity vedy a techniky AGH v Krakove si povedal, že na to má predsa právo v akejkoľvek forme.

Jeho príbeh sa rýchlo stal hitom sociálnych sietí. Do neveľkej študentskej izby v internáte si totiž dotrepal... vírivku! Zmestilo sa do nej až 1 000 litrov vody. Obyvateľ izby ich postupne priniesol do miestnosti vo fľašiach, potom rozložil bazén na jacuzzi, nafúkal ho a naplnil vodou.



Student @AGH_Krakow kupił do swojego pokoju w akademiku... dmuchane jacuzzi. Incydent potwierdziła sama uczelnia. To urządzenie na ponad 1000 l wody.. Uczelnia bada tę sprawę. Urządzenie zostało już rozmontowane i nie stanowi zagrożenia. @RadioKrakow fot. Internet. pic.twitter.com/bDQC5QgMxv — Bartek Grzankowski (@BartG_ski) January 21, 2020

Prípad sa prostredníctvom sociálnych médií rýchlo dostal k úradom študentského mesta AGH, ktoré študentovi nariadili vyprázdniť nafukovací bazén a odpratať ho z miestnosti.

Anna Żmuda-Muszyńska, hovorkyňa Univerzity vedy a techniky AGH pripúšťa, že táto situácia bola veľkým prekvapením. So študentmi AGH doteraz nevznikli podobné problémy. „Jacuzzi už bola demontovaná a voda odčerpaná. Prípad rieši osobitná komisia, ktorá určí, či by bazén mohol ohroziť obyvateľov budovy a jej štruktúru,“ dodáva Anna Żmuda-Muszyńska. Orgány AGH Univerzity vedy a techniky sa teraz rozhodujú, či bude študent znášať dôsledky svojho konania.