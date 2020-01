Spojené štáty to povedali jasne! O odsune amerických vojakov nemienia s Irakom diskutovať

Americký vojaci.

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Conroy

WASHINGTON - Vláda Spojených štátov odmieta požiadavku irackého premiéra, aby vyslala do Iraku delegáciu, ktorá by začala prípravy na odsun 5200 amerických vojakov z tejto blízkovýchodnej krajiny. Vyplýva to z piatkového vyhlásenia hovorkyne amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusovej, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.