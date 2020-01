Erdogan a Putin vyzvali na prímerie v Líbyi: Neopomenuli ani zdržanlivosť na Blízkom východe

Výzvu prezidentov na prímerie tlmočili ministri zahraničných vecí Turecka a Ruska - Mevlüt Čavušoglu a Sergej Lavrov -, ktorí sa na stretnutí takisto zúčastnili, informovala tlačová agentúra AFP. V spoločnom vyhlásení následne lídri uviedli, že prímerie má byť "podporené nutnými opatreniami, prijatými pre stabilizovanie situácie v teréne". Turecko minulý týždeň vyslalo prvýkrát svojich vojakov do Líbye, aby pomohli brániť tamojšiu vládu so sídlom v Tripolise, ktorú podporuje OSN. Ankara tiež prišla s tvrdením, že sily podliehajúce protivníkovi tejto vlády, vplyvnému veliteľovi Chalífovi Haftarovi, podporuje aj približne 2500 ruských žoldnierov, čo však Moskva popiera.

"Trvalý mier a stabilitu v tejto krajine možno dosiahnuť jedine prostredníctvom Líbyjčanmi vedeného a Líbyjčanom vlastného politického procesu, založeného na úprimnom a inkluzívnom dialógu... Snaha o vojenské riešenie pokračujúceho konfliktu v Líbyi spôsobuje len ďalšie utrpenie a prehlbuje rozpory medzi Líbyjčanmi," citovala z vyhlásenia agentúra TASS. Erdogan s Putinom v Istanbule taktiež vyzvali na "zdržanlivosť" v stupňujúcej sa kríze medzi Iránom a Spojenými štátmi.

"Domnievame sa, že vzájomné útoky a používanie sily ktoroukoľvek stranou neprispievajú k nájdeniu riešenia zložitých problémov na Blízkom východe," uviedli podľa AFP v spoločnom vyhlásení napísanom po anglicky. "Vyjadrujeme naše odhodlanie deeskalovať existujúce napätie v tomto regióne a vyzývame všetky strany, aby konali zdržanlivo, ako aj so zdravým rozumom a dávali prednosť diplomacii," dodali prezidenti.

Pri stredajšom iránskom útoku zasiahli dve základne v Iraku približne dve desiatky rakiet. Iránska štátna televízia uviedla, že išlo o pomstu za smrť iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, ktorý prišiel o život minulý piatok pri americkom útoku neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade. "Sme hlboko znepokojení stupňovaním napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom, ako i jeho nepriaznivými dôsledkami pre Irak. Leteckú operáciu Spojených štátov, ktorej terčom bol... Solejmání a jeho sprievod, hodnotíme ako čin podrývajúci bezpečnosť a stabilitu v danom regióne," citovala ďalej TASS z vyhlásenia Erdogana s Putinom.

V súvislosti s vývojom v Sýrii prezidenti vyjadrili odhodlanie "dosiahnuť urovnanie sýrskej krízy vo všetkých jej aspektoch v súlade s dokumentmi prijatými v rámci astanského mierového procesu" a zároveň "bojovať proti terorizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch v súlade s memorandami prijatými v septembri 2018 a októbri 2019".

Sýrska armáda s podporou Ruska v závere minulého roka zintenzívnila útoky na provinciu Idlib, ktorá je v Sýrii posledným významným územím pod kontrolou povstaleckých bojovníkov a džihádistov. V utorok Putin nečakane navštívil Damask, kde sa stretol so sýrskym náprotivkom Bašárom Asadom.

Erdogan a Putin mali v stredu v Istanbule rokovať "medzi štyrmi očami", podľa TASS sa však v prípade potreby mohli do rokovaní zapojiť aj príslušní ministri z delegácií oboch krajín. Stretnutie využili aj na spustenie plynovodu Turecký prúd, slúžiaceho na dodávky ruského plynu do Turecka a Európy cez Čierne more.