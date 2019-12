Santa naozaj existuje! Muž vykradol banku a rozhadzoval peniaze ľuďom

Muža, identifikovaného ako 65-ročný David Wayne Oliver, zadržali v neďalekej kaviarni po tom, ako v pondelok popoludní prišiel do banky v meste Colorado Springs a pohrozil "použitím zbrane". Z banky odišiel s nespresneným množstvom hotovosti, vyplýva podľa agentúry Reuters z policajnej správy. Miestna televízia stanica KKTV priniesla výpoveď očitého svedka, podľa ktorého Oliver vyšiel z banky a začal hádzať peniaze "všade naokolo" pred tým, ako zvolal: "Veselé Vianoce!"

Okoloidúci podľa správy časť z peňazí vrátili do banky, zatiaľ čo si Oliver sadol do kaviarne a zjavne čakal, kým ho prídu zadržať policajti, ktorým nekládol odpor. Denník Denver Post informoval, že podľa polície po incidente "tisíce dolárov" stále chýbajú, pričom nič nenaznačuje, že by Oliver pri svojom čine použil nejakú zbraň. Olivera, ktorého policajná fotografia zachytáva so sivo-bielymi vlasmi a bielou bradou, predvedú pred sudcu vo štvrtok.