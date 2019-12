Odstrašujúca vianočná tragédia! Dievčatko prehltlo batériu z hračky, o pár hodín bolo mŕtve

Jej dedko Kent Vice si podľa webovej stránky Bored Daddy spomína na deň, keď jeho vnučka prehltla malú batériu vo forme gombíka. Sviatok, ktorý mal byť jedným z najlepších dní jej života, sa zmenil na nočnú moru.

Nikto z rodiny netušil, že Brianna má v tele batériu, kým nezačala zvracať krv. To rodičov naozaj vyľakalo a vyhľadali lekára, aby ju vyšetril, ale v americkom Delaware County, kde žijú, nie je veľa lekárov špecialistov. Brian a Stephanie Florerovci zavolali rýchlu zdravotnícku pomoc a stretli sa s nimi v blízkej reštaurácii, aby dievčatko vyšetrili. Keď však malá Brianna vyvrátila „obrovské množstvo krvi“, odviezli ju do nemocnice v najbližšom meste Grove v Oklahome. Tam im povedali, že batéria je v tele Brianny už niekoľko dní. Zdroj: FB/K. V.

Lekári sa ju pokúsili vziať do iného zariadenia v Tulse, ale počasie bolo skutočne zlé, zdravotnícka helikoptéra nemohla vzlietnuť. Briannu namiesto toho urgentne odviezli na chirurgiu. „Operovali ju dve a pol hodiny, ale krvácanie nedokázali zastaviť,“ hovorí so slzami v očiach dedko Kent. „Batéria jej podľa lekárov prenikla cez pažerák do krčnej tepny.“ Bohužiaľ, už nebolo možné urobiť nič, aby jej zachránili život.

Pri prehltnutí môžu batérie vážne poškodiť telo a dokonca viesť k smrti. Podľa toxikologického strediska National Capitol Poison Center vo Washingtone DC zaznamenali v rokoch 2005 až 2014 až 11 940 prípadov detí, ktoré prehltli batérie, 15 prípadov bolo smrteľných. „Ak batéria uviazne v pažeráku alebo zažívacom trakte, môže sa otvoriť a uvoľniť alkalickú látku, ktorá spôsobí poleptanie alebo popáleniny,“ hovorí Randy Badillo z Oklahoma Poison Control Center. V prípade, že sa do organizmu dostanú lítiové gombíkové batérie, vytvárajú elektrické prúdy, ktoré poškodzujú telo tým, že vytvárajú chemickú reakciu. Tá zasa vytvára hydroxid.

Briannina rodina zdieľa príbeh dievčatka v nádeji, že zabráni, aby sa niečo podobné stalo aj iným deťom. Žiadajú rodičov, aby batérie uchovávali mimo dosahu malých detí. „Batérie nájdete v mnohých domácich prístrojoch, kde sú deťom ľahko dostupné. My rodičia by sme mali byť zvlášť opatrní a pozorne sledovať všetko, čo robia naši najmenší.“