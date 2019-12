Demonštrácia v Čile: Do protestu proti sexuálnemu násiliu sa zapojili tisícky žien

Ženy všetkých vekových kategórií z celého Santiaga, oblečené v čiernom, s červenými šálmi uviazanými okolo krku a páskami na očiach, sa stretli na mestskom štadióne v stredu večer miestneho času po výzve na sociálnych sieťach.

"Chyba nie je vo mne, ani to, kde som bola, ani to, čo som mala na sebe.... To ty si sexuálny násilník!" spievala skupina prítomných žien s pripravenou choreografiou, ktorá sa počas uplynulých týždňov objavila po celej krajine a vo svete. Podobné podujatia sa konali doteraz v Paríži, Barcelone i hlavnom meste Mexika.

"Bolo úžasné zdieľať to spolu s tisíckami a tisíckami žien," povedala pre AFP po stredajšej demonštrácii 66-ročná Jacqueline Saintardová. Prvé protestné podujatie tohto druhu zorganizovala feministická skupina LasTesis z čilského prímorského mesta Valparaiso. Do ďalších miest v krajine sa začalo šíriť po správach o policajnom násilí páchanom na ženách a zintenzívnení protivládnych demonštrácií.

Rozhnevaní Čiľania protestujú okrem iného proti sociálnej a ekonomickej nerovnosti či politickej elite, ktorá pochádza z malého počtu najbohatších rodín v krajine, približuje AFP. V Čile, tradične považovanom za jeden z najstabilnejších štátov Južnej Ameriky, ide o najhoršie občianske nepokoje za celé desaťročia. Podľa údajov OSN bolo vlani v Latinskej Amerike a Karibiku zavraždených viac ako 3500 žien, ktoré sa stali obeťou rodovo podmieneného násilia.