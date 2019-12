Predvianočný škandál! Chcel si vybrať ozdoby na stromček, v ponuke ho čakal šok

Poľské múzeum na svojej internetovej stránke zverejnilo screen-shoty vianočných ozdôb: hviezdy a zvončeky s motívom koľajníc a brány vedúcich do koncentračného tábora či barakov, a pripojilo k nim komentár, že je to nevhodné.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W