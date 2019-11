Ambiciózne stanovisko pred kľúčovou konferenciou: EP vyhlásil klimatickú a environmentálnu pohotovosť

Poslanci od Európskej komisie požadujú, aby všetky jej budúce legislatívne a rozpočtové návrhy boli zosúladené s cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod úrovňou 1,5 stupňa Celzia. Podľa europoslancov by sa EÚ mala na konferencii COP25 v Madride, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. - 13. decembra, zaviazať k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

V samostatnom uznesení, ktoré prijali v pomere hlasov 430 za, 190 proti a 34 zdržaní sa hlasovania, vyzvali na predloženie stratégie, ktorá by stanovovala tento cieľ. Uznesenie, ktoré vytyčuje požiadavky EP pred spomínanou konferenciou, vyzýva predsedníčku EK Ursulu von der Leyen, aby tiež do Európskeho ekologického dohovoru zahrnula cieľ do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami z roku 1990 o 55 percent.

Zdroj: TASR/AP/Jean-Francois Badias

Jasný a aktuálny odkaz

„Európsky parlament práve prijal ambiciózne stanovisko pred blížiacou sa konferenciou COP25 v Madride. Vzhľadom na klimatickú a environmentálnu pohotovosť je nevyhnutné, aby sa emisie skleníkových plynov znížili do roku 2030 o 55 percent. Ide zároveň o jasný a aktuálny odkaz pre Komisiu pár týždňov predtým, ako uverejní svoje oznámenie o Európskom ekologickom dohovore," vyjadril sa predseda Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Pascal Canfin.

Parlament tiež vyzval všetky krajiny, aby do svojich vnútroštátne stanovených príspevkov zahrnuli aj emisie vyprodukované v medzinárodnej leteckej a námornej doprave. Podľa poslancov sú totiž súčasné ciele a opatrenia zamerané na znižovanie emisií v týchto sektoroch nedostatočné na dosiahnutie potrebných výsledkov. Poslanci zároveň vyzvali EK, aby predložila legislatívny návrh, ktorý by začlenil sektor námornej dopravy do systému Únie na obchodovanie s emisiami.

Zdroj: SITA/AP/Nick Perry

Novoprijaté uznesenie okrem iného tiež vyzýva členské štáty, aby prinajmenšom zdvojnásobili svoje príspevky do medzinárodného Zeleného klimatického fondu, a požaduje plné zosúladenie rozpočtu EÚ s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti udržateľného rozvoja. Zároveň však vyjadruje aj znepokojenie nad tým, že skutočné záväzky rozvinutých krajín ešte nedosiahli spoločný cieľ 100 miliárd amerických dolárov ročne. Parlament tiež vyzval členské štáty únie, aby do roku 2020 postupne ukončili všetky priame a nepriame dotácie fosílnych palív.