Na Slovensku máme zlé ovzdušie, myslí si prezidentka: Jej príhovor však musel prečítať poradca

„Zrejme by sa očakávalo, že ako prezidentka Slovenskej republiky budem reprezentovať najmä úspechy našej krajiny, ktoré sme dosiahli v oblasti znečisťovania od pádu komunizmu a aký pozitívny vplyv mal na našu environmentálnu legislatívu vstup do Európskej únie. Ale dovoľte, aby som vašu pozornosť upriamila na to, že dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia sa nám zatiaľ nepodarilo. Čísla súvisiace s ovzduším sú pre mňa stále znepokojujúce. Takmer všetci Európania žijúci v mestách dýchajú zdraviu škodlivý vzduch. Na následky znečisteného ovzdušia zomiera na Slovensku 23 krát viac ľudí, než na následky dopravných nehôd,“ napísala v prejave Čaputová.

Prezidentka zdôraznila, že nesmieme strácať čas a musíme sa plne koncentrovať na to, aby sme znížili počet nezmyselných úmrtí na Slovensku aj v Európe. „Som presvedčená, že cesta k úspešnej budúcnosti ľudskej civilizácie vedie cez starostlivé dennodenné budovanie demokracie, posilňovanie informovanosti verejnosti, vytváranie lepších podmienok pre občiansku participáciu, ako aj zlepšovanie environmentálnej legislatívy. Musíme prestať s formalizmom. V minulosti sa mnohé plány vytvárali iba preto, aby boli na papieri. Táto prax musí skončiť. Potrebujeme konkrétne plány a konkrétne opatrenia, za plnenie ktorých budú zodpovedné konkrétne inštitúcie a konkrétni ľudia. Musíme mať jasne stanovené a merateľné ciele,“ odkázala prezidentka.

Konferencia EU Clean Air Forum sa začala vo štvrtok na Bratislavskom hrade. Na podujatí bude diskutovať viac ako 500 odborníkov z oblasti politiky, životného prostredia, ekonomiky a podnikateľského prostredia. Témou konferencie bude riešenie aktuálnej situácie súvisiacej s čistotou ovzdušia. Konferencia by mala priniesť výsledky v podobe konkrétnych riešení, ktoré budú následne v rámci krajín Európskej únie aplikované do praxe. Závery konferencie by mohli priniesť inšpiráciu pre riešenie klimatickej krízy aj pre ostatné krajiny sveta.