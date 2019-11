Čilský prezident Piňera: Polícia možno pri potláčaní protestov porušila pravidlá

Piňera to uviedol po tom, ako ľudskoprávna organizácia Amnesty International zverejnila správu, v ktorej odsúdila "taktiku úmyselného" zraňovania demonštrantov čilskými bezpečnostnými zložkami. "Ak pravidlá neboli dodržané - a ja si myslím, že to je v niektorých prípadoch možné -, bude to predmetom vyšetrovania zo strany prokuratúry a sankcionované súdom," uviedol čilský líder na stretnutí s predstaviteľmi zahraničných médií.

Čilský Národný inštitút pre ľudské práva (INDH) informoval o tom, že počas demonštrácií bolo zranených až 2000 osôb. Zdravotnícke organizácie zároveň poukazujú na to, že viac ako 280 ľudí utrpelo poranenia očí spôsobené gumovými projektilmi. Nepokoje si podľa INDH nevyžiadali obete na životoch v radoch polície, mnohí príslušníci bezpečnostných zložiek však utrpeli zranenia.

Prokuratúra v súvislosti s protestmi vyhlásila, že od 31. októbra začala 1089 trestných vyšetrovaní pre údajnú policajnú brutalitu, 24 pre podozrenie z mučenia a deväť pre údajné pohlavné zneužívanie alebo znásilnenie. Piňera už v minulosti odsúdil policajné násilie, pričom vyhlásil, že "ani policajti, ani demonštranti sa nedočkajú beztrestnosti".