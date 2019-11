Špionážna aféra v Srbsku je len ďalšou provokáciou, tvrdí Moskva

Kauza sa týka údajného pokusu ruského spravodajského dôstojníka naverbovať údajného vysokopostaveného funkcionára Srbska. Video z toho aktu sa objavilo na YouTube 17. novembra. "Zvykli sme si na to, že niekoľko dní pred summitom alebo kontaktmi na vysokej úrovni sa objavia údajné mimoriadne správy. Ako však plynie čas, všetko je vyvrátené, alebo sa ukáže, že ide o napochytro uvarenú provokáciu," citovala Zacharovovú agentúra TASS.



dodala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí. Podľa informácií spravodajského servera B92.net je zmieneným ruským občanom Georgij Kleban - ruský spravodajský dôstojník, ktorý sa v súčasnosti v Srbsku nenachádza.

Server B92.net ďalej citoval Relju Zeljského, vedúceho analytického oddelenia srbskej tajnej služby - Bezpečnostno-informačnej agentúry (BIA) -, ktorý potvrdil, že srbské bezpečnostné služby poznajú totožnosť osoby nazývanej "vysokopostavený funkcionár s dôstojníckou hodnosťou", ako aj predmet obchodu. Nechce však o tom hovoriť, pretože to narúša "citlivé pole pôsobnosti operatívneho zberu informácií a analýzy údajov".

BIA potvrdila pravosť videa už skôr

BIA potvrdila pravosť videa už skôr. Zeljski k tomu povedal, že scény na videu sú "bežné v spravodajských kruhoch" a že domáce spravodajské služby spájajú všetky časti skladačky týkajúce sa tohto videa.

Podľa Zeljského "je nevyhnutné povedať, že podvratné spravodajské operácie v Srbsku, ktoré prebiehajú, by nemali byť spojené výlučne s Ruskou federáciou", pretože je to falošný záver, ani to nie je "izolovaný prípad".

"Naopak, hoci to znie ako konšpiračná teória, ďalšie veľké mocnosti, ako sú USA, Veľká Británia a Francúzsko, ale aj regionálni aktéri, napríklad Chorvátsko a Albánsko, sú veľmi aktívni pri dosahovaní svojich záujmov v Srbsku, čo sa očakáva v medzinárodných vzťahoch a politike. Srbsko sa nachádza vo veľmi špecifickej situácii za zložitých okolností, zatiaľ čo naše vedenie na čele s prezidentom Vučičom čelí veľkým tlakom, aby sa vzdalo určitých strategických smerov a kurzov, ktoré prijalo," dodal Zeljski.

Podľa servera B92.net, ktorý sa odvoláva na denník Novosti, je Kleban bývalým zástupcom ruského vojenského pridelenca akreditovaného v Belehrade.

Identita údajného "vysokopostaveného funkcionára" je najväčšou záhadou

Identita údajného "vysokopostaveného funkcionára" v Srbsku, ktorý dostáva úplatok a ktorého tvár vo videu je rozmazaná, je v tomto prípade najväčšou záhadou, píše denník Novosti. Podľa neho však s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o "vysokopostaveného funkcionára" ani o štátneho zamestnanca. Podľa denníka existujú dokonca náznaky, že Klebanov kontakt "je iba hlavou obyčajného proruského združenia pôsobiaceho v Srbsku".

"Včera sa objavili informácie, že zábery sú staré dva roky a že zaznamenaný Srb je civilista, ktorý Rusom predával obchodné informácie," uviedol denník. Podľa neho sú všetky motívy tejto operácie stále neznáme, ale je pravdepodobné, že záležitosť vytvoril Západ. "Takéto kroky sa najčastejšie uskutočňujú s cieľom narušiť medzištátne vzťahy, takže možným motívom zverejnenia videa je narušenie priateľských vzťahov medzi Srbskom a Ruskom," uzavrel denník Novosti.

Video sa objavilo na YouTube 17. novembra. Je na ňom zjavne vidieť, ako ruský diplomat podáva srbskému agentovi tašku počas stretnutia v Belehrade. Srb neskôr z tašky, ktorá vyzerá rovnako, vyberie obálku s peniazmi.

Situácia je veľmi vážna, tvrdí srbský minister obrany

Aj srbský minister obrany Aleksandar Vulin povedal pre tlačovú agentúru Tanjug, že "situácia je veľmi vážna". Naznačil, že táto záležitosť má spojitosť s rozhodnutím Srbska zotrvať vojensky neutrálne aj napriek tomu, že väčšina krajín v balkánskom regióne je v NATO.

Agentúry AP pripomína, že Srbsko sa uchádza o členstvo v Európskej únii, ale udržiava úzke vzťahy aj s Ruskom. Srbsko prisľúbilo, že zostane mimo NATO, a odmieta sa pridať k západným sankciám voči Rusku za jeho kroky na Ukrajine.