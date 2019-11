Masaker v Kalifornii: Z rodinného stretnutia sa stal krvavý kúpeľ, desať zasiahnutých

Podľa amerického denníka New York Times zomreli traja ľudia na mieste, jeden po prevoze do nemocnice. Obeťami boli muži vo veku 25 až 35 rokov. Niektorí zranení sú podľa médií v kritickom stave.Ozbrojenci po masakri utiekli z miesta činu. Policajný dôstojník Bill Dooley z policajného oddelenia vo Fresne uviedol, že streľba sa odohrala na zadnom dvore domu, kde bolo v tom čase asi 35 ľudí.

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp