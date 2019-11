FOTO Rakúsko trápi silný dážď a sneh: Výpadky elektriny, uzatvorené cesty a lavíny

V dedine Prägraten vo východnom Tirolsku spadla v nedeľu lavína, ktorá však nikoho nezranila. Ďalšia lavína za hranicami, v údolí Martell v severotalianskom alpskom regióne Južné Tirolsko, čiastočne poškodila dva domy, informovala rakúska tlačová agentúra APA. V nedeľu v blízkosti údolnej stanice na ľadovci Stubai zasiahla lavína auto, ale šiesti ľudia vo vnútri neutrpeli zranenia.

Od stredy rána veľa sneží a prší najmä v rakúskom regióne východné Tirolsko a v častiach Korutánska. Vo východnom Tirolsku zaznamenali v piatok v noci občasné výpadky prúdu vo všetkých domácnostiach.

Forest is extremely flooded due to heavy rain plus snow melt. 4 foot of water in our cellar which we are pumping out! Not much fun. pic.twitter.com/zKElhUk3oW