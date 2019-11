Študenti ukončili okupačný protest na univerzite v Hongkongu: Demonštrácie však pokračujú

Hneď ako študenti a protestujúci areál univerzity opustili, obsadila ho polícia. Stovky rebelujúcich študentov a demonštrantov predtým univerzitné mestečko premenili doslova na nedobytnú pevnosť, ktorú obliehala polícia. Rektori deviatich hongkonských vysokých škôl vydali v piatok večer spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzvali úrady, aby vyriešili patovú situáciu, ktorá v meste nastala, a obnovili bezpečnosť a verejný poriadok.

"Osobný politický názor nedáva nikomu právo poškodzovať majetok, uchyľovať sa k hrozbám či používať proti jednotlivcom násilie. Je poľutovaniahodné, že nezhody v spoločnosti urobili z univerzitných kampusov bojiská, na čo vláda zatiaľ adekvátne nezareagovala," píše sa v spoločnom vyhlásení deviatich hongkonských rektorov.

Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy".