Polícia v Hongkongu začala vytláčať protestujúcich z univerzity: Majú samopaly aj vodné delá

HONGKONG - Hongkonská polícia v nedeľu po tom, ako bol jeden z jej členov zasiahnutý do nohy šípom, ktorý vystrelili protivládni demonštranti, začala akciu s cieľom vytlačiť z okupovaného kampusu polytechnickej univerzity približne 200 protestujúcich. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Poriadková polícia dala demonštrantom ultimátum, aby pôdu univerzity opustili a následne začala ľudí z tohto miesta vytláčať preč, pričom použila aj vodné delá a slzotvorný plyn. Na mieste bolo vidieť policajtov so samopalmi. Študenti predtým na policajtov zo strechy univerzity strieľali z lukov. K potýčkam medzi políciou a demonštrantmi došlo už predtým vo viacerých univerzitných areáloch v Hongkongu.

Polícia vydala podľa agentúry AFP varovanie, že ak budú jej príslušníci čeliť smrtiacim zbraniam, spustia paľbu. "Ak budú pokračovať s nebezpečnými akciami, nebudeme mať na výber a budeme musieť použiť minimálnu silu vrátane streľby," uviedol hovorca polície Louis Lau vo vyjadrení odvysielanom naživo na Facebooku. Doposiaľ boli počas protestov postrelení traja demonštranti.

Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".