VIDEO Manželia si adoptovali Nataliu (6) z Ukrajiny: Teror, je to dospelá žena a chce nás zabiť!

MARION COUNTY - Americký pár, ktorý si v roku 2010 adoptoval šesťročné ukrajinské dievča, je presvedčený o tom, že je to v skutočnosti dospelá žena sociopatka, ktorá ich chce zabiť. Veria, že sa stali obeťami podvodu a že časom by sa určite stali aj obeťami vraždy. Súd sa s nimi ale nakoniec nestotožnil, práve naopak; teraz sú obvinení oni.

Kristine Barnettová (45) a jej teraz už exmanžel Michael (43) boli nedávno obvinení zo zanedbávania starostlivosti o osobu závislú na nich. Stalo sa tak po tom, ako nechali adoptovanú dcéru Nataliu v dome v Indiane a oni so svojimi tromi biologickými deťmi utiekli v roku do Kanady, aby tu začali nový život. Dievčatko trpí zriedkavou formou dwarfizmu, teda trpaslíčím vzrastom. Bývalí manželia totiž tvrdia, že Natalia je už dávno dospelá a všetko iba predstiera.

Zdroj: Youtube/Inside Edition

Obavy začali mať krátko po tom, ako si ju v roku 2010 osvojili z adopčného centra na Floride. Všimli si totiž, že dievčatko má na svoj údajný vek príliš bohatú slovnú zásobu a že vykazovalo známky puberty vrátane pravidelnej menštruácie a ochlpenia na intímnych miestach. Situácia sa rapídne zhoršila, keď Natalia začala prejavovať násilnicke správanie, najmä voči Kristine. Raz dokonca povedala svojej adoptívnej rodine, že by ich najradšej všetkých v spánku dobodala na smrť. Kristine tvrdí, že sa ju Natalia dvakrát pokúsila zabiť - raz, keď ju sotila do elektrického plota a druhýkrát, keď jej do kávy naliala čistiaci prípravok, aby ju otrávila. "Exmanželke dala do kávy pine-sol a len stroho, bez akejkoľvek emócie, zahlásila: "Chcem ťa zabiť, chcem, aby si bola mŕtva"," povedal Michael v programe Inside Edition.

Rodičia chceli vedieť, čo si o tom všetkom myslí odborník, oslovili preto rodinného lekára Andrewa McLarena, ktorý potvrdil, že rok narodenia 2003, uvedený v Nataliinom rodnom liste, nemôže byť pravdivý. Dva roky po adopcii Barnettovci požiadali kompetentné úrady o to, aby zmenili vek ich dcéry na správny, aby sa jej mohlo dostať vhodného psychiatrického ošetrenia pre dospelých. Súd v okrese Marion County nakoniec zmenil dátum narodenia 4. september 1989, čo znamená, že Natalia mala v tom čase v skutočnosti nie osem, ale 22 rokov. Barnettovci sa jej ale stále báli, preto odišli z ich spoločného domu, zaplatili nájomné na rok vopred, zapísali Nataliu do programu sociálneho zabezpečenia a presťahovali sa do Kanady.

Zdroj: Youtube/Inside Edition ​

Neskôr ale vyšlo najavo, že Natalia v roku 2010 podstúpila test na hustotu kostí, ktorý preukázal, že v tom čase mala osem rokov, teda len o dva roky viac, ako pôvodne tvrdila. Z výsledkov vyšetrenia kostry v tej istej nemocnici z roku 2012 vyplynulo, že má jedenásť rokov. Na základe týchto nových skutočností Barnettovcov koncom septembra zadržali pre podozrenie zo zanedbania starostlivosti. Po zaplatení kaucie boli prepustení na slobodu.

Zdroj: Facebook/Tippecanoe County Prosecutor Project Safe Neighborhoods

Prípad vyvolal na celom svete veľké ohlasy. Ľudia ho prirovnájú k filmu Sirota z roku 2009, v ktorom si pár adoptuje deväťročné ruské dievča. Neskôr zistí, že je to v skutočnosti 33-ročná žena, ktorá zabila najmenej sedem ľudí, vrátane rodiny, ktorá si ju naposledy adoptovala.