Z vyhlásení mocných začína rozum stáť: Erdogan sa vyhráža Európe migrantmi, Trump rozhneval Kurdov

"Hej, Európska únia! Nemôžete označovať našu operáciu ako inváziu," povedal Erdogan v Ankare. "Potom otvoríme brány a pošleme vám 3,6 milióna utečencov," pokračoval Erdogan s tým, že cieľom tureckej vojenskej operácie je "eliminácia terorizmu". Informovala agentúra DPA.

Turecký prezident tiež vyhlásil, že Európania nikdy neboli úprimní a teraz hrozia zablokovaním troch miliárd eur sľúbených Turecku v rámci dohody o utečencoch. "Dodržali ste niekedy sľuby, ktoré ste nám dali? Nie. My budeme vo svojej ceste s božou pomocou pokračovať," povedal Erdogan.

Zdroj: SITA/Presidential Press Service via AP, Pool

Hovorkyňa Európskej komisie dnes uviedla, že si Turecko musí uvedomiť, že jeho žiadosť o členstvo v únii si vyžaduje zdieľanie spoločnej únijnej zahraničnej politiky. "Členstvo v Európskej únii od kandidátov vyžaduje pripojiť sa k zahraničnej politike EÚ. Ak Turecko o pripojenie k bloku naozaj stojí, potom sa tým musí riadiť," povedala hovorkyňa.

Erdogan sa ohradil nielen proti kritike z Európy, ale aj z arabských štátov, ako je Egypt a Saudská Arábia. "Iba hovoria, my na rozdiel od nich konáme," vyhlásil. Egypt podľa neho nemá právo kritizovať, keď sám je "vrahom demokracie" na svojom území. Saudskej Arábii odporučil, aby sa pozrela do zrkadla, keď kritizuje Turecko, pretože je to ona, kto "priviedol Jemen do stavu, v ktorom sa teraz nachádza".

Erdogan ďalej povedal, že turecké ozbrojené sily od začiatku operácie "neutralizovali" celkovo 109 "teroristov". Vo štvrtok sa na žiadosť Británie, Francúzska, Nemecka, Belgicka a Poľska zíde Bezpečnostná rada OSN, aby prediskutovala situáciu v Sýrii.

Prezident sa snažil tiež rozptýliť obavy z toho, že turecká invázia vyvolá na severe chaos, ktorý využijú zajatí členovia IS k úteku z väzníc, ktoré dosiaľ strážia Kurdi. Erdogan povedal, že tí, ktorých treba väzniť, vo väzniciach zostanú.

Kurdi nepomohli USA v Normandii v roku 1944

"Kurdi bojujú o svoje územie, len aby ste tomu rozumeli. Bojujú o svoje územie. A ako dnes (v stredu) niekto napísal v jednom veľmi, veľmi silnom článku, nepomohli nám v druhej svetovej vojne, nepomohli nám s Normandiou, napríklad," povedal americký prezident v narážke na vylodenie protihitlerovských spojencov v Normandii v roku 1944. "Okrem toho sme vynaložili obrovské peniaze na pomoc Kurdom, čo sa týka munície, čo sa týka zbraní," dodal.

Zdroj: SITA/AP

Článkom, na ktorý vo svojej odpovedi Trump odkazoval, je podľa denníka The Guardian pravdepodobne utorkový text konzervatívneho komentátora Kurta Schlichtera s titulkom "kritici žasnú, zatiaľ čo Trump dodržiava sľub o ukončení vojen".

Zdroj: SITA/AP/Baderkhan Ahmad

"Povedzme si to na rovinu: Kurdi nám neprišli na pomoc v Normandii alebo v Inčchone alebo v Khe Sanh alebo v Kandaháre," uviedol autor. Poukázal tak na vojny, ktorých sa USA v minulosti zúčastnili. Vylodenie v kórejskom Inčchone v roku 1950 prispelo k zastaveniu postupu komunistických jednotiek, v Afganistane bojovali Američania s Talibanom o jeho baštu, ktorej bol Kandahár. Vo vietnamskom Khe Sanhe sa stretli v čase vietnamskej vojny so severovietnamskou armádou.

Zdroj: TASR/Lefteris Pitarakis

Trump perlil aj pri nej otázke

Kurdské ozbrojené sily niekoľko posledných rokov bojovali spoločne s USA proti samozvanému Islamskému štátu (IS) a stratili pritom okolo 11-tisíc bojovníkov. Turecko v stredu proti kurdským milíciám na severovýchode Sýrie začalo rozsiahlu ofenzívu, a to niekoľko dní potom, čo Trump oznámil, že americkí vojaci tento región opustia.

Zdroj: TASR/Lefteris Pitarakis

Podľa denníka The Washington Post sa v stredu Trumpa pýtali aj na to, či rozhodnutie opustiť Kurdov nemôže do budúcna Američanom skomplikovať snahy o uzatváranie vojenských spojenectiev. "Nie, to sa nestane. Aliancie sú jednoduché," odvetil šéf Bieleho domu