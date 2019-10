Lietadlo Smartwings zastavil vták: Českí pasažieri strávili hodiny na prázdnom letisku bez vody a informácií

PRAHA – Takmer štyri nočné hodiny čakali cestujúci letu spoločnosti Smartwings bez informácií v prázdnej letiskovej hale. Ich let zo španielskeho mesta Almería do Prahy sa oneskoril pre údajnú nehodu. Personálu, čo by im nejako pomohol, na letisku nebolo.

Ako uviedol český denník Blesk, desiatky ľudí, medzi ktorými boli seniori, deti i tehotná žena, čakali v noci v odletovej hale bez vody a informácií o tom, čo sa vlastne stalo a čo bude ďalej. Podľa vyjadrenia spoločnosti bola za oneskorením lietadla kolízia s vtákom.

„Odlet bol plánovaný na 22.00, po odbavení a bezpečnostnej kontrole nás pustili pred odletovú halu, kde sme cca 40 minút čakali bez možnosti sadnúť si. Potom nás poslali späť do odletovej haly,“ povedal Lukáš, jeden z pasažierov letu QS1159 zo Španielska do Prahy. Popísal tak situáciu, ktorú dôverne pozná mnoho ľudí, čo niekedy využili leteckú dopravu.

Avšak čoskoro sa to malo ešte zhoršiť. Nešlo totiž o nijaké banálne oneskorenie. „Počas čakania sme sa, bohužiaľ, nedokázali spojiť s našou CK,“ opisuje muž, ktorý na zájazd odletel so spoločnosťou Quality Tours. „Našťastie bol medzi nami delegát inej CK, vďaka ktorému sme sa po vyše hodine dozvedeli aspoň nejaké info, že lietadlo má asi technickú poruchu a že si máme ísť po odbavenú batožinu do príletovej haly,“ popísal Lukáš.

Personál letiska zmizol

„Nasledovalo dlhé čakanie na čokoľvek, čo by nám pomohlo s našou situáciou. Počas toho zmizol všetok personál letiska a zhasli všetky info tabule,“ rozpráva Lukáš s tým, že im nikto neposkytol nijaký servis. „Nikto z cestujúcich nedostal nijakú vodu, hoci medzi nami bolo množstvo detí a seniorov vrátane tehotnej ženy,“ popísal muž. „Keď sme informovali nášho delegáta, odpísal, že s tým, bohužiaľ, nič neurobí, že je to v rukách Smartwings. Nasledovala informácia od jedinej prítomnej delegátky, že sa rieši náhradné ubytovanie, ale bude to trvať,“ povedal pre Blesk. Zdroj: fb/tip čitateľa

Nakoniec podľa jeho slov po vyše troch hodinách nasadli do autobusu a zamierili do hotela s tým, že o tri hodiny sa zasa vrátia na letisko. Lukáš sa sťažoval aj na to, že cestujúci iných cestovných kancelárií mali informácií viac. „Nebyť prítomnej delegátky, ktorá sa s najväčšou pravdepodobnosťou už vracala domov po sezóne, ktovie, ako by to všetko dopadlo, keď s nami nebola v kontakte naša CK ani aerolínie,“ uzatvára nahnevaný pasažier.

Na stránkach Letiska Praha bol spomínaný let vedený ešte v piatok ráno ako oneskorený. Internetový server flightradar.com v tom istom čase uvádzal, že let bol zrušený. Podľa vysvetlenia Smartwings došlo k oneskoreniu letu pre nešťastnú náhodu.

Za všetko mohol vták

„K odloženiu času odletu linky QS 1159 Almería – Praha došlo z dôvodu stretu lietadla s vtákom pri pristátí na letisku Almería. Vzhľadom na to, že lietadlo musia v týchto prípadoch odborne prezrieť technici a letisko v Almeríi je v nočných hodinách zavreté, bol z týchto dôvodov čas odletu naplánovaný na ráno po otvorení letiska a pre cestujúcich bolo zabezpečené ubytovanie v hoteli. Stret lietadla s vtákom je okolnosť, ktorú letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť. Lietadlo z letiska Almería odletelo o 8.40,“ uviedla hovorkyňa aeroliniek Vladimíra Dufková.

Podľa cestovnej kancelárie Quality Tours bolo cestujúcim zabezpečené náhradné ubytovanie vo štvorhviezdičkovom hoteli. „Lietadlo malo odletieť o 22.00, ale, bohužiaľ, z dôvodu poruchy (zrážky s vtákom) neodletelo, bola nutná oprava. Tá, bohužiaľ, trvala dlhší čas a vzhľadom na to, že letisko v Almeríi sa zatvára o 23.15, už sa nedal zabezpečiť potrebný let. Klientom bol teda zabezpečený transfer do hotela Zoraida 4*, kde im zabezpečili nocľah a raňajky,“ uviedla hovorkyňa kancelárie Petra Buchalová.

Delegát na letisko podľa nej nemohol vstúpiť. „Na druhý deň ráno im bol opäť zaistený transfer na letisko a cca o 09.00 odleteli v poriadku naspäť do Prahy. Čo sa týka našich klientov, tí boli normálne odbavení v letiskovej hale, dokonca už mali nastúpiť do lietadla. Personál letiska však na poslednú chvíľu oznámil, že let je oneskorený a že musia vyčkať. V tejto chvíli začali klienti kontaktovať nášho delegáta, ktorý bol k dispozícii na telefóne. Nemohol byť prítomný v letiskovej hale, vzhľadom na bezpečnostné kontroly sa do letiskovej haly nemôže dostať nikto iný, len cestujúci a personál,“ pokračovala hovorkyňa.

Pomoc od spriatelenej delegátky

Priznala však, že cestujúcim pomohla iná delegátka, ktorá bola na mieste. „Zhodou okolností mala týmto letom odletieť i delegátka spriatelenej cestovnej kancelárie, ktorú teda náš delegát kontaktoval a požiadal ju, aby bola našim klientom k dispozícii, pretože jeho tam nepustia, a ďalej bol na telefóne s klientmi, ktorí volali. Situácia sa vyriešila pomerne rýchlo, teda už cca 1,5 hodiny po plánovanom odlete mali klienti informáciu o zabezpečení transferu, ubytovania a odletu nasledujúci deň ráno,“ dodala.

Podľa Buchalovej mala cestovná kancelária všetko pod dohľadom. „Situáciu sme mali plne pod kontrolou, náš delegát bol neustále v kontakte s klientmi a našou pohotovostnou linkou. Túto linku majú všetci naši klienti v pokynoch k odletu, ale nikto z klientov na túto linku včera večer nevolal. Náš delegát si neustále overoval s delegátkou spriatelenej CK situáciu na mieste a po počiatočnom miernom chaose všetko prebiehalo v pokoji. Na mieste bolo dostupné WC a v automatoch bolo možné zakúpiť nielen pitnú vodu, ale i ďalšie občerstvenie,“ uzavrela svoje vyjadrenie.