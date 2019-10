Verejná rozlúčka s legendárnym Karlom Gottom: Poznáme dátum aj miesto

Karel Gott

Zdroj: Facebook

PRAHA - Verejná rozlúčka so zosnulým českým spevákom Karlom Gottom sa bude konať so štátnymi poctami v piatok 11. októbra v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Verejnosť sa tam s ním bude môcť rozlúčiť od 08.00 h do 22.00 h. Súhlasila s tým rodina zosnulého Gotta. Omša pre pozvaných sa uskutoční o deň neskôr v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade, oznámila vdova po spevákovi Ivana Gottová.