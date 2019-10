Muž na FOTO je podvodník! Žene nahovoril, že je pilot a vylákal z nej veľa peňazí, polícia žiada o pomoc

PRAHA – Žene z Prahy zostali oči pre plač po tom, čo sa na internetovej zoznamke dala do reči s nesprávnym mužom. Bol to totiž podvodník. Tí úradujú aj na Slovensku. Jeden z nich obral ženu z Piešťan o tisícky eur, keď si získal jej dôveru.

Český policajný hovorca Jan Daněk tvrdí, že muž sa prezentoval ako pilot dopravných lietadiel žijúci v Amerike. Češka sa s ním skontaktovala vlani na jar. „Po niekoľkotýždňovej komunikácii a niekoľkých videohovoroch dostal pilot nápad, že by za svojou milou mohol priletieť do Prahy,“ uviedol Daněk. Muž, ktorý sa žene predstavil ako James Greg, však na takýto výlet nemal dostatok peňazí. „Preto požiadal, či by mu na účet neposlala 1000 dolárov (cca 917 eur), čo sa aj následne stalo,“ doplnil hovorca polície.

Po mužovi na fotkách v týchto dňoch pátra polícia. Zdroj: Polícia ČR

V deň avizovaného príletu ho žena čakala na letisku. Po troch hodinách sa so sklonenou hlavou vrátila domov. V tom čase sa celá vec začala komplikovať. Češke zazvonil telefón. Volal jej ukrajinský policajt, ktorý tvrdil, že Jamesa zadržiavajú kvôli nedorozumeniam s cestovnými dokladmi a pustia ho na kauciu vo výške viac než 2500 dolárov (2294 eur).

Zdroj: Polícia ČR

„Aj túto čiastku žena hneď uhradila v nádeji, že pilota čoskoro uvidí. Ale ako to už v takýchto príbehoch býva, nevidela ani pilota, ani peniaze,“ potvrdil Daněk.

Podobné prípady sa odohrávajú aj na Slovensku! Prečítajte si: Varovanie polície: Slovenky naleteli falošným americkým vojakom, nespravte rovnakú chybu ako ony

Celým prípadom sa teraz zaoberajú policajti z Horních Počernic pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvod a pátrajú po mužovi, ktorý ženu pripravil o viac než 80-tisíc korún (vyše 3100 eur).

Zdroj: Polícia ČR

„Pravdepodobne ide o cudzinca, ktorý hovorí anglicky a mohol by pochádzať z Rumunska alebo z Ukrajiny. Samozrejme, nemôžeme vylúčiť ani to, že podvodník zneužil cudzie fotografie a muž na nich nemusí mať s prípadom nič spoločné. Viac-menej, poškodená tvrdí, že videohovory prebiehali s mužom, ktorý je na fotkách. Ak ho teda niekto spoznáva, nech sa ozve na linku 158,“ povedal policajný hovorca.

Polícia zdôraznila, že tento prípad by mal slúžiť ako odstrašujúci, a každý by mal vziať rozum do hrsti pred tým, než niekomu cudziemu pošle peniaze.