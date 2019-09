Ľudia nemohli uveriť tomu, čo vidia: Na billboarde v strede mesta hral pornofilm

AUBURN HILLS - Na elektronickom billboarde nad diaľnicou Interstate 75 v strede mesta Auburn Hills neďaleko Detroitu mohli prekvapení vodiči v sobotu večer namiesto tradičných reklám vidieť pornofilm. Miestna polícia pre agentúru The Associated Press (AP) uviedla, že zaznamenala početné telefonáty od občanov.

Niektorých tento incident pobavil, iní boli zhrození. Pornofilm bežal na billboarde asi pol hodinu, až kým policajti nezatelefonovali do firmy, ktorá billboard vlastní, a jej pracovníci ho nevypli.

K takmer totožnému incidentu došlo v noci zo soboty na nedeľu aj v centre novozélandského Aucklandu. Ako informuje britská BBC, tu bežali pornografické filmy celú noc zo soboty na nedeľu na elektronických tabuliach nad vchodom do športového obchodu Asics. Netradičné vysielanie vypli až zamestnanci predajne, keď ju v nedeľu o desiatej ráno prišli otvoriť.

"Niektorí ľudia boli šokovaní, iní sa pristavili a pozerali," citoval denník New Zealand službukonajúceho policajta Dwaynea Hinangoa. Nie je zatiaľ potvrdené, že by incidenty v Auburn Hills v Michigane a v novozélandskom Aucklande boli koordinované. O michiganskom prípade informovala americká AP, bez toho, že by vedela o podobnom prípade v Aucklande. O tom informovala britská BBC, ktorá zas nezmienila prípad z USA.