Horor v dome pre seniorov: FOTO Krehká starenka doplatila na surové zaobchádzanie opatrovateľky

Ako uvádza britský denník Daily Mail, Emily Simsová (†101), upratovačka na dôchodku bývala v Antron Manor Care Home v Cornwalle a v starobe sa stávala čoraz krehkejšou. Zomrela na následky zlomenín oboch nôh, ktoré jej nepriamo zapríčinila opatrovateľka Beryl Allenová. Neter zosnulej pani Simsovej sa rozhodla dať celú vec prešetriť.

Ku koronerovi sa dostali informácie, že ošetrovateľka Allenová bola k pani Simsovej drsná a násilím ju vyhodila z postele, čo starenke spôsobilo katastrofálne zranenia. Pri vyšetrovaní sa dospelo k záveru, že smrť pani Simsovej bola priamym dôsledkom konania opatrovníčky, ktorá pracovala v dome s opatrovateľskou službou v Mabe neďaleko Penrynu v Cornwalle.

Zdroj: FB/S. H.

Asistent koronera Cornwallu Guy Davies viedol vypočúvanie v meste Truro. Bol premietnutý videozáznam o pani Simsovej natočený jej 80-ročnou neterou Sheilou Handleyovou. Video natočila po prijatí starej dámy na traumatické oddelenie v nemocnici Royal Cornwall Hospital. Zábery ukazujú starenku, ktorej sa viditeľne nevodí dobre. Hovorí svojej neteri, že ju pani Allenová chytila ​​za členky a zvrtla ju, čo malo za následok jej pád z postele na podlahu a mnohé zranenia.

Pani Simsová vo videu povedala: „Nemala by byť opatrovateľkou – má príliš ťažkú ​​ruku.“ Jej neter Sheila Handleyová odniesla zábery na políciu, ktorá potom vypočula pani Simsovú v nemocnici. Znovu zopakovala obvinenia, ktoré vzniesla aj pri príchode záchranárov do domu s opatrovateľskou službou 27. októbra roku 2017. Zdroj: Profimedia Záchranárom uviedla, naznačiac, že ide o opatrovateľku Allenovú: „Je ku mne príliš drsná, naťahuje ma hore-dolu.“ Polícia potom vypočula pani Allenovú, ktorá povedala, že tvrdenie pani Simsovej nie je pravdivé. Uviedla, že skôr, ako ukončila nočnú smenu od 20. do 8. hod., vstúpila do izby pani Simsovej o 7.30, chytila starú pani za ramená a pomohla jej posadiť sa na posteli. Otočila sa, aby prisunula otočný stôl, ktorý by pomohol pani Simsovej prejsť k bielizníku a zistila, že žena skĺzla na podlahu. Ošetrovateľka popierala, že sa ponáhľala, a tiež poprela, že by chytila ​​starenku za členky a vyhodila ju z postele. Na základe výsledkov pitvy ošetrovateľku Allenovú chceli opäť vypočuť, ale odmietla odpovedať na policajné otázky.

Policajný dôstojník Simon Rafferty informoval vyšetrovateľov, že polícia prípad prehodnotila dvakrát a rozhodla sa, že ho nepredloží prokuratúre. Výsledky dvoch lekárskych odborníkov podporili tvrdenie pani Simsovej. Forenzná patologička Deborah Cooková uviedla, že obojstranné špirálovité zlomeniny, ktoré pani Simsová utrpela na ľavej a pravej stehennej kosti po páde na podlahu, neboli následkom jednoduchého mechanického pádu, aký opísala opatrovateľka. Stres zo zlomenín následne spôsobil perforáciu dvanástnikového vredu, ktorá viedla k smrti starej panej v nemocnici v Treliske 1. novembra 2017.

Doktorka Cooková uviedla, že zranenia pravdepodobne spôsobila rotačná sila, ktorú opísala pani Simsová. Forenzný rádiológ doktor Iain E. Gibb súhlasil, že zranenia nie sú v súlade s tvrdením opatrovateľky, ale zodpovedajú opisu Emily Simsovej. Pani Emily s príbuzným, ešte veselá a rezká. Zdroj: Profimedia Vyšetrovatelia tiež získali dôkazy od opatrovateliek v Antron Manor, z ktorých jedna uviedla o Beryl Allenovej: „Ľudia museli vyliezať z postele priveľmi rýchlo. V čase, keď som ja opatrila dvoch obyvateľov domu, Beryl ich zvládla až desať.“ Lekárske dôkazy jednoznačne podporili výpoveď Emily. Obaja lekárski odborníci súhlasili, že jej zranenia zodpovedali jej vysvetleniu, ale nie slovám Beryl Allenovej. Asistent koronerky Davies uviedol, že zanedbanie povinnej starostlivosti prispelo k smrti pani Simsovej, a dodal: „Bolo to viac ako jednoduché nesprávne posúdenie – bol to úmyselný čin a hrubé zlyhanie. Emily zomrela na komplikácie spôsobené zlomeninami, keď ju držali za členky a vyhodili z postele.“

Po vyšetrovaní sa neter pani Simsovej poďakovala koronerovi a polícii za vybavenie prípadu. Opatrovateľka Beryl Allenová medzitým zomrela prirodzenou smrťou, ale neter obete dostala zadosťučinenie. Emily Simsová bola bezdetná vdova, ktorá milovala futbal. Jej neter Sheila Handleyová z Gweeku v Cornwalle uviedla: „Bola to celkom moderná žena – vzhľadom na svoj vek. Každý týždeň si u kaderníčky dala urobiť vlasy. Bola to silná osobnosť, svojho manžela Franka zbožňovala, ale on pred časom zomrel. Emily nám bude chýbať.”