Nemecký prezident zamietol finančné odškodnenie Poľska za vojnu: Podľa neho to nie je správna cesta

BERLÍN - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu odmietol požiadavky Poľska na finančné odškodnenie za druhú svetovú vojnu. Podľa jeho slov to nie je správna cesta na riešenie minulosti, píše agentúra DPA.

Správny spôsob, ako sa pohnúť z minulosti, podľa neho nie je vidieť ju ako prekonanú a ukončenú. "Ale namiesto toho ako spoločnú zodpovednosť za lepšiu budúcnosť," povedal nemecký prezident v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera pred štátnou návštevou v Ríme. "Dúfam, že budeme pokračovať touto cestou s Poľskom bez toho, aby sme sa stratili v spätnej rozprave o reparáciách," povedal Steinmeier.

Niekoľko poľských politikov vrátane predsedu vlády Mateusza Morawieckeho sa v posledných týždňoch - v období pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami - vyjadrilo v prospech toho, aby Nemecko vyplatilo odškodnenie Poľsku. Varšava však ešte oficiálnu žiadosť do Nemecka o finančné odškodnenie za druhú svetovú vojnu neposlala, dodala DPA.

Steinmeier vyjadril nádej, že Nemecko a Poľsko budú môcť pokračovať na ceste k odpusteniu, označiac ju za bolestnú a únavnú cestu, ktorú začali už predchádzajúce generácie. "Pre nás Nemcov to znamená nezabudnúť na minulosť, prijať našu vinu a pochopiť našu zodpovednosť," uviedol nemecký prezident.

Pre nemeckú vládu je táto otázka právne uzatvorená. Nedávno to počas augustovej návštevy vo Varšave potvrdil minister zahraničných vecí Heiko Maas. Nemeckí politici však naďalej zdôrazňujú trvalú morálnu zodpovednosť krajiny za zverstvá spáchané počas druhej svetovej vojny. V podobnom duchu sa takisto 1. septembra vyjadril aj Steinmeier počas prejavu na spomienkovom podujatí pri príležitosti výročia vypuknutia druhej svetovej vojny vo Varšave.

Zažili utrpenie

Poľsko je jednou z krajín, ktoré počas druhej svetovej vojny zažili najväčšie utrpenie; zomrelo takmer šesť miliónov Poliakov. Celosvetovo si konflikt vyžiadal viac než 50 miliónov mŕtvych. Tému odškodnení v roku 2015 po prevzatí moci opäť nastolila pravicovokonzervatívna poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa predchádzajúcich odhadov sa výška škôd spôsobených Nemeckom pohybuje okolo sumy 800 miliárd eur.

Nemecko však otázku odškodnenia považuje za uzavretú. Opiera sa pritom okrem iného aj o to, že v roku 1953 sa Poľsko nároku na reparácie zrieklo. Poľsko argumentuje tým, že tento krok bol vynútený nátlakom Sovietskeho zväzu a je protiústavný. Poľská vláda má v pláne počkať aj na to, ako sa vyvinie situácia so žiadosťou o reparácie, ktorú Nemecku predložilo Grécko.