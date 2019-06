Matke (†38) diagnostikovali rakovinu prsníka: FOTO Pomoc lekárov odmietla, tragická dohra

Katie Brittonová Jordanová, matka 5-ročného dievčatka, zomrela po tom, ako prehrala boj so zákernou chorobou. Rakovinu prsníka jej diagnostikovali v roku 2016. Žena však chemoterapiu odmietla aj napriek tomu, že lekári jej dávali vysoké šance na uzdravenie.

Tvrdila, že uvedená liečebná metóda jej „otrávi telo“. Bola presvedčená, že pomôcť jej dokážu len vegánska strava a homeopatiká. „Láme mi to srdce, no musím to napísať. V sobotu 25. mája Katie s rovnakou milotou a silou, s ktorými žila, pokojne prešla do ďalšieho života,“ uviedol jej manžel Neil. „Bola obklopená rodinou a priateľmi,“ dodal.

Na snímkach nebohá Katie s dcérou Delilah. Zdroj: FB/Katie Britton-Jordan

Britka sa o tom, že má rakovinu, dozvedela počas dojčenia dcéry Delilah. O rok neskôr sa jej príbeh dostal do médií. V roku 2017 ľudí oslnila tvrdením, že vegánska strava jej skutočne pomohla.

Zdroj: FB/Katie Britton-Jordan

„Naozaj sa cítim dobre, som zdravá. Znova môžem pracovať, starať sa o svoju dcérku. Pomohla mi najmä moja strava, ktorá zahŕňa hlavne surové ovocie a zeleninu. Verím, že ak by som podstúpila chemoterapiu, bola by som pripútaná na lôžko. Videla som svojich priateľov, ktorí liečbu podstúpili. Významne im ovplyvnila život. Je to strašné,“ zverila sa Katie s tým, že chemoterapia by jej uškodila.

„Otrávite si ňou telo. Podľa môjho názoru existuje veľa možností, ktoré sú oveľa lepšie než otrava,“ dodala. Okrem čerstvých plodov jedla aj morské riasy, lebo obsahujú veľké množstvo jódu. Užívala aj kapsule, ktoré obsahovali vysokoúčinný extrakt z čierneho korenia a kurkumy.

Zdroj: FB/Katie Britton-Jordan

Onkologička jej teóriu však vyvrátila. „Nejestvujú nijaké relevantné dáta, ktoré by preukázali, že vegánska alebo prísne vegetariánska strava pozitívne vplývajú na liečbu rakoviny,“ argumentovala doktorka Jutta Hübnerová.

Vlani v apríli sa však Katie dozvedela zdrvujúcu správu. Ultrazvukové vyšetrenie ukázalo, že na pečeni sa jej vytvoril ďalší nádor. Bohužiaľ, ten sa v krátkom čase zdvojnásobil, následkom čoho o pár týždňov umrela.