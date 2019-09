PRÁVE TERAZ v Košiciach: FOTO Autobus bez vodiča sa valil dole kopcom, ľudia vyskakovali za jazdy!

S informáciou o nehode prišiel portál TV Joj. To, ako došlo k samovoľnému spusteniu autobusu dolu kopcom na sídlisku Dargovských hrdinov nie je ešte celkom známe, no spomínaný portál uvádza, že vodič v tom čase za volantom nesedel.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Ženu autobus doslova pritlačil k zábradliu

Podľa informácií televízie sa mu mal pokaziť počítač, pričom išiel resetovať batérie do zadnej časti vozidla pri motore. V tom sa mal autobus začať hýbať smerom dopredu. Miestni tvrdia, že nejde práve o malý kopec a je pomerne strmý. Cestujúci mali začať v panike vyskakovať z vozidla. Jeden z cestujúcich sa mal dokonca snažiť vozidlo zabrzdiť, no nepodarilo sa mu to. Valiaci sa autobus mal nakoniec naraziť do stĺpu, pričom mal celou svojou váhou pritlačiť na zábradlie a aj istú ženu, ktorej vek ešte nie je známy. Tá totiž čakala na autobusovej zastávke.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Prevoz do nemocnice

"Bola zranená jedna žena. Bola autobusom pritlačená o zábradlie. Rozsah poškodenia spomínanej ženy je zatiaľ neznámy. Predbežne ide o traumatický úraz v oblasti panvy a dolnej končatiny. Prevezená bola do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na kliniku úrazovej chirurgie," povedal pre Topky hovorca záchranárov Jozef Minár.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

K nehode prišlo o šiestej večer

K udalosti došlo v piatok okolo 18.00 h v mestskej časti (MŠ) Dargovských hrdinov. Vyslobodzovali ju hasiči, ženu previezli do nemocnice. „Dostali sme ju von pomocou vyslobodzovacieho zariadenia. K udalosti došlo na zastávke Adlerova,“ povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného (KR HaZZ) v Košiciach.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) nespresnil, ako k udalosti došlo. „Vyšetrovanie momentálne prebieha, aktuálne nemôžeme poskytovať bližšie informácie. Potrebujeme prešetriť, čo sa vlastne stalo po technickej stránke,“ povedala za DPMK Vladimíra Petrušová. Nepotvrdila, či vodič v autobuse počas udalosti bol, ani či došlo k jeho svojvoľnému spusteniu sa vozidla. „V danom čase boli vo vozidle cestujúci. Nemám informáciu o takom konaní, že by počas toho opúšťali vozidlo,“ uzavrela.